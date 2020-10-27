【開箱】《后翼棄兵》天才棋女子曲折人生 日漫改陸劇《棋魂》今首播

改編小說 多人爭拍電影

《后翼棄兵》講述1950、60年代天才棋后的傳奇故事，改編自Walter Tevis於1983年出版的同名小說，這名美國作家的多部作品均曾搬上大銀幕，包括保羅紐曼（Paul Newman）主演的《江湖浪子》（The Hustler）、湯告魯斯（Tom Cruise）加盟演出的《江》片續集《金錢本色》（The Color of Money），以及大衛寶兒（David Bowie）擔正的《天降財神》（The Man Who Fell to Earth）。《The Queen's Gambit》出版數十年以來，據報1990年代《末代皇帝溥儀》貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）和《奇異恩典》米高瓦德（Michael Apted）等導演都先後有意把它拍成電影，但最接近成事的，是《斷背山》男星希夫烈達（Heath Ledger），他跟《天空下的奇蹟》編劇艾倫史葛（Allan Scott）已籌備劇本，打算成為自己處男執導的電影，當時敲定《Juno少女孕記》愛倫佩芝（Ellen Page）扮演天才棋后Beth Harmon，並安排2008年底開鏡，同年1月，希夫卻英年早逝。原以為搬上大銀幕計劃就此胎死腹中，編劇艾倫史葛大概覺得原著太精彩，等逾10年，終於Netflix願意投資，最終計劃拍成合共7集的迷你劇，去年8月在加拿大開鏡，並曾到柏林取景。

首集開場是安雅泰萊采兒飾演的Beth Harmon身在巴黎的酒店房，從宿醉中醒來，然後衝到國際象棋賽會場；之後故事就回憶到10多年前，Beth年僅八九歲，母親因車禍喪生，找不到其生父，於是被送進孤兒院。Beth從地下室的工友Shaibel身上，對國際象棋產生了濃厚興趣，對方最初不肯跟她下棋，但她從旁觀察已略懂一二，終打動Shaibel，並傳授相關規矩。漸漸發現她的天分，並找來高中棋會的指導老師來看她，面對兩名年齡足以做她爸爸和爺爺的男士，Beth輕易勝出，之後老師再向孤兒院院長提出邀請Beth到學校跟棋會的精英比賽，她同時以一敵眾，擊敗所有男生。

棋后的孤寂世界

雖然流露了棋藝天分，但Beth的弱點是依賴藥物；當局下令不得給小孩吃鎮靜劑，她不顧一切偷走整瓶藥，並吞下大半，最終昏迷了。康復後院方也不再讓她接觸國際象棋及Shaibel先生。幾年後已15歲的Beth被一對夫婦收養。來到新的家庭，她才發現養父Wheatley先生跟太太Alma感情不睦，前者藉口要到其他州份工作而不再回家。Alma偶爾濫藥酗酒，某次Beth知道參加棋賽可得100美元獎金，於是寫信給Shaibel商借5元報名費，並獲得回覆，最後勝出了。當Alma知道原來下棋可以掙錢，於是提出陪她穿州過省參賽，安排交通住宿，又致電學校請假，再從Beth勝出的獎金中抽佣，兩人漸漸建立微妙的關係，繼Shaibel及孤兒院同房的Jolene後，令Beth再次感受到短暫的溫暖。男人主導的棋藝圈，她不斷取勝，年僅17歲已成為全國知名的天才棋后。不過當Alma在墨西哥城猝逝，致電Wheatley先生又不願來善後，Beth再次感受到人情冷暖。

天才的世界很孤寂，Beth不會例外，她總是想起數學家母親如何陷於抑鬱，又屢次自殺。成名後《生活》雜誌的記者來訪，Beth說棋盤給她安全感，然後那記者告訴她天才與瘋子往往只是一線之差，這句話讓她陷入迷思，也想起媽媽，自己會否步她後塵，也陷入瘋狂邊緣？其實片中她也遇過同路人，像《真的戀愛了》童星出身的湯馬士辛斯達（Thomas Brodie-Sangster）扮演的天才棋王Benny，兩人就建立了亦敵亦友的關係。人生如棋，Beth的最大恐懼是面對俄羅斯棋王Borgov，她最終能否克服心魔，活出幸福結局？

古代棋手變身「東方不敗」

徐克和嚴浩曾把鍾阿城和張系國的兩部《棋王》小說拍成同名電影，也是有關天才棋王的兩個不同故事，合成一片其實意念不俗，惜原著比電影好看。內地導演田壯壯把「昭和棋聖」吳清源的故事搬上大銀幕，由張震主演，如何用影像闡述藝與道，甚考功夫，《吳清源》曲高和寡，難入俗眼，成績不大理想。

愛奇藝今日首播改編自日本漫畫《棋魂》的同名陸劇，《如懿傳》胡先煦和《我在時間盡頭等你》張超主演。原著講述小學六年級生進藤光，在爺爺家的倉庫發現古老的圍棋棋盤，被藏身棋盤的古代棋手藤原佐為的靈魂附身，後者本是平安時代的天才棋士，遭對手陷害含冤自盡，在世上徘徊千年，等待再次下棋的機會，並一路指點進藤光棋藝。變成真人演出的陸劇後，故事移師中原，平安時代改為1500年前的南梁。從預告片看來，進藤光改名時光，但最受熱議的是藤原佐為變成褚贏的造型，帶日本風之外，厚粉加眼影，被網民戲言如看到「東方不敗」。且看改日漫的陸劇可會創下高收視。