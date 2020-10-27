與楊證樺夤夜救貓狗被封「真男神」 袁文傑怒轟拜山者 籲緊記熄火種

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袁文傑與楊證樺低調往幫忙，有在場義工拍下他們在收容中心的照片於網上分享，說「野生捕獲」真男神。昨午袁文傑發文分享今次救援行動感受，他接受《明報》電話訪問，提到山火影響收容中心的安全十分勞氣。他說：「每年都拜山，拜山點解唔可以徹底撲熄火種？無得抵賴㗎，這些不是意外，是人為，人永遠重複犯錯誤去毀滅自己。」

他透露昨凌晨約3時跟楊證樺分別抵達收容中心，現場已有逾200人幫手，並說：「我哋都係等資深義工分派工作，我同楊證樺負責將已入籠的狗抬落斜坡，再交給義工送往安全地方。」他稱雖然好擔心，但也感受到義工們的熱心，為動物無私付出好偉大。

棄睇波救生命

有網民發覺是阿仙奴球迷的袁文傑放棄睇波，他笑稱睇波好閒，生命最重要，根本不用取捨。他稱對動物義工而言，知道有動物需要救援，無論是否已睡覺也不會遲疑去幫忙。他在收容中心逗留了3個多小時，知道火勢受控沒有危險，天光6時許才離開。

楊證樺等候義工指揮

楊證樺早前曾到訪「大樹下」，他投資寵物保健品牌最近為收容中心籌款。他接受電話訪問，說前日開06拍劇至晚上，回家準備睡覺時有朋友通知「大樹下」的義工求助，他便駕車前往幫手。他說：「去到附近已有車龍，大家在standby等運送場內貓狗。我跟袁文傑與其他朋友都係聽指揮，其間他們不夠飛機籠運送大狗，好快就有人借到一批籠送到現場。」他們等到6時許才離開，楊證樺再呼籲掃墓人士要小心火種，山火帶來很嚴重破壞。

張明偉送毛巾遮狗籠

張明偉前晚亦夤夜協助拯救動物，他在Instagram撰長文，說睡前知道山火蔓延威脅收容中心安全的消息，立即換衫出發，未試過咁快可以出門口。他送毛巾冚住狗籠好讓牠們不會太驚，看到大家很熱心令他很感動。

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