數度延期損失3.9億 《007》研46億售串流平台播放

《007：生死有時》將會是丹尼爾卡特（Daniel Craig）最後一次扮演鐵金剛，還邀請了《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力（Rami Malek）扮演奸角，由《無獸之境》日裔導演福永加利（Cary Joji Fukunaga）執導，「新人王」Billie Eilish唱主題曲。原定今年4月開畫，受疫情影響，延至下月，但見疫情持續，早前遂再改期到明年4月上映。

據報道由於數度延期，《007：生死有時》已虧損3000萬至5000萬美元（約2.34億至3.9億港元），片商眼見湯漢斯（Tom Hanks）主演的《雷霆戰艦：獵犬號》、愛迪梅菲（Eddie Murphy）擔正的《美國之旅2》分別售予串流平台，成本高達2.5億美元的《007：生死有時》自然亦尋求渠道封蝕本門。雖然MGM發言人稱《007》將如期在明年4月上映，但據《Variety》報道，多名業內人士表示，該片找買家已是行內公開的事，並說商談賣價達6億美元，Apple TV+和Netflix都有意爭奪。影評人Drew McWeeny在社交網指出，「過去幾天我聽到的數字很『瘋狂』。」

另一方面，《007：生死有時》跟不少品牌合作，譬如汽車Land Rover、手表Omega及啤酒Heineken等，若改在串流平台播出，可能在合約方面會有麻煩。據悉《美國之旅2》放棄戲院，改在亞馬遜上架，就跟兩個合作宣傳的品牌改變了計劃。