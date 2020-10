兩人幾年前透過朋友認識,Michael對戴祖儀展開追求,他們曾結伴看張學友演唱會,又到張敬軒的餐廳食飯,Michael分享合照並留言:「I want nobody nobody but you@joeythyee。」Michael雖公開示愛,但戴祖儀當時沒有接受,近日傳他打動女神芳心。戴祖儀向傳媒否認跟Michael拍拖,又在社交網上載照片宣傳藝術展之餘還澄清:「最後重點:我單身,多謝。」

娛樂組