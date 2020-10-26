糖兄妹疫下10周年紀念騷糖妹獲對象「D君」越洋祝賀冧爆

二人以歌曲《我最愛糖》和《在這家》為演唱會揭開序幕，糖妹說：「好開心在疫情下開到實體音樂會，今年是我們的10周年，好值得紀念。」完騷後，糖兄妹接受訪問稱上次齊開騷已是2012年，因疫情影響，早前做了一個網上音樂會，前晚能開騷覺得萬幸，他們說：「因為疫情大家已很久沒看演唱會，所以做足防疫措施，要大家在安全下enjoy the show。」

單身的糖妹早前在訪問自爆有心儀對象，可惜對方不在港，因疫情身處遭封關地方，前晚未能現身支持，她一提起對方即甜笑，拒透露姓名身分，只說：「叫他『D君』，因為個騷不是直播，他唯有看報道，他有跟我講『Good Show』。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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