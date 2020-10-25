73歲阿諾再做心臟手術 迅速康復上街散步

阿諾舒華辛力加本月24日在社交網Twitter上載了4張照片，其中一張他身在醫院，看來精神不錯；其餘3張則是他在街道漫步，欣賞雕像的照片。他留言表示，「多謝克里夫蘭醫院團隊，我換了一個新的主動脈瓣膜，以及上次手術後新的肺動脈瓣膜。感覺很好，已出院在克里夫蘭的街道上漫步，欣賞精彩的雕像」，最後並再一次多謝每名幫助他的醫生及護士。不過他沒透露何時接受手術。他的兒子兼《戇Scout打爆喪屍城》男星柏德烈（Patrick Schwarzenegger）留言勸父親：「今天請不要去健身！」嫁給「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）的長女嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger）則在留言欄置入心心和祈禱的表情符號。

在奧地利出生的阿諾，健美先生出身，到荷李活發展後拍過《未來戰士》、《真實謊言》等電影，並於2003年贏得加州州長補選，4年之後連任成功。阿諾雖然曾是健美先生，以前又經常拍動作片，但天生有心臟缺陷，1997年曾接受非緊急心臟瓣膜置換手術；2018年，他接受心臟瓣膜置換手術中途發生併發症，醫生遂為他施以緊急心臟手術，而且長達數小時，據報他蘇醒後還懂得開玩笑，把他在《未來戰士》的經典對白I'll be back（我將會回來）說成I'm back（我回來了）。事實上為了健康，阿諾近年戒肉及奶類，轉以素食為主，體型比前消瘦了。

Brian May心臟病發歸咎疫情

另一方面，搖滾勁旅Queen的73歲結他手Brian May，今年5月透過社交網Instagram自爆心臟病發，三條動脈塞了，要接受通波仔手術。Brian日前接受英國傳媒訪問時自言不抽煙，也甚少喝酒，亦不吃肥膩食物，所以如何構成心臟病至今是個謎。他表示今年初Queen舉行巡迴演唱會期間，他除嚴重咳嗽外，又非常疲倦，所以現在回想自覺是感染了新冠病毒再促發他的心臟病問題。