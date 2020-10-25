孖《造星II》歐鎮灝葉振弘首演真人騷惹負評 冠軍吳啟洋盼觀眾包容勿棄睇

Phoebus稱劇組花了一個多月攝製，好多景點有觀賞價值，最難忘撐艇出海暈船浪，幕前幕後輪住嘔。Marco曾獨自在海裏游過洞穴，他說：「水流好急，萬一被浪冲向礁石就會損傷，我不停掙扎，好彩順利游過死不去。」George自爆畏高，卻要在懸崖邊攀石，他說：「差錯腳會跌落去，我不想爬，但無得揀，唯有克服困難，好彩兩個拍檔幫我打氣。」

不放過任何發展機會

節目傳是「分班試」，將決定他們以單飛或組合方式繼續發展，3人表示未聽聞，不過今次因合作混熟，歡迎以組合發展，3人異口同聲說：「只要有機會就做。」講到珠玉在前，同門師兄包括「人氣王」姜濤在內的12人男子組合MIRROR，以及4人男子組合Error，變相競爭大，Phoebus不擔心資源分配，認為最緊要裝備好自己，並說：「參加完《造星II》多了拍廣告機會，經濟不用家人擔心，公司有安排我上演藝班，又有劇集面試機會，有多餘錢都花在學唱歌和跳舞，這個世代乜都有可能，拍短片也能做網紅。」

George否認是花姐新寵

George大爆Phoebus賺錢多，他雖有接拍廣告和遊戲節目，但收入不穩定，感恩有家人支持經濟。有指他靠靚樣成花姐「契仔」得寵，George否認：「不敢認靚仔，怕被人鬧，個市場都要講才能，我自知不足，有去進修唱歌、跳舞和演技。」

Marco自認肯搏肯捱，希望實踐跳舞歌手夢，並說：「公司簽我已經好驚喜，不介意浸幾年，多謝父母支持我，若不成功，就回去幫家人做生意。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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