傳與Robynn因政見不和 Kendy否認：一直互相扶持

【明報專訊】孫曉賢（Kendy）、馮穎琪、 RubberBand 、Judas Law（羅凱鈴）和黃劍文等昨日出席《Gimme LiVe 》音樂會。Kendy表示疫情後第一次唱現場，再見歌迷很開心。Kendy自Robynn & Kendy休團後獨自發展，她表示沒Robynn在身邊，初時有點不慣，很懷念以前一起在台上唱歌的日子。談到懷孕的Robynn，Kendy說：「她個肚大到隨時生，好期待。（會做契媽？）不會了，相信BB會有很多契媽。」有傳她和Robynn因政見不同而不和，Kendy否認指二人一直互相支持，做好音樂，Robynn現在仍透過音樂分享生B和做媽媽的另一章節。