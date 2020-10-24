【開箱】《Start-Up》既要創業又要愛情 秀智的青春紀錄

《當你沉睡時》原班人馬

《Start-Up》是導演吳忠煥、編劇朴惠蓮，以及女主角秀智繼《當你沉睡時》後再度合作的新劇，並由著名製作公司Studio Dragon負責攝製。香港劇迷可透過影視串流平台Netflix同步收看。

劇集講述15年前，徐仁才（姜漢娜飾）與徐達美（秀智飾）姊妹感情要好，可是父母卻因金錢問題，導致感情出現裂痕。某日姊妹目睹父親遭上司欺凌，回家把事件告知母親，後者卻一臉不在乎，只關心對方能否掙取生活費。最後離婚收場，姊姊跟隨母親改嫁富商，妹妹則與父親及祖母生活。

父親不甘一世打工，決定創一番事業，看準流動通訊熱潮興起，想到開發外賣速遞的應用程式，並親自聯絡餐廳及速遞員等，構思雖有創意，收支卻不平衡，直至他獲得創投公司青睞，結果不幸遇上車禍身亡。

誤當南柱赫「男神」

達美因父母離異、姊妹分開而感到悶悶不樂，祖母崔元德（金海淑飾）見狀，拜託寄宿在熱狗店的高中生韓志平（金宣虎飾），以筆友身分開解達美，但他不欲以真實姓名示人，乍見報章出現南道山（南柱赫飾）之名，信手拈來作為筆名，這段溫暖的友情，直至韓志平升讀大學才終止，然而達美一直未有忘記南道山，更視對方為「男神」。

15年後的今天，達美是咖啡連鎖店的員工，收入微薄，重遇外國回流兼創業成功的姐姐仁才，雖然感到自卑，但為了證明當年跟隨父親的決定沒錯，竟在仁才面前胡扯，自稱與男友南道山計劃創業。達美為了圓謊，四出尋找南道山，祖母為免達美自尊心受創，遂找事業有成的風險投資公司高層韓志平幫忙。

《Start-Up》加入創業元素，題材算是新穎。首兩集提到南道山是數學天才，長大後獲父母資助，與友人創立「三山科技」，編寫人臉辨識程式，參選國際比賽贏得冠軍。至於劇中出現「沙盒」科創公司，被描繪成韓國的「矽谷」，是年輕人夢想加入的公司，相信能引起觀眾共鳴。

金宣虎有望上位

《Start-Up》講述年輕人追夢的過程，跟同台另一劇集《青春紀錄》相似，表面認同子女的成就，與家境有直接關係，例如《Start-Up》提到仁才跟隨母親改嫁後，不單生活無憂，更獲繼父斥資創業。相反地，達美欠缺父蔭，難以擺脫貧窮線。事實卻是，孤兒韓志平一樣可以白手興家。《青春紀錄》朴寶劍飾演史彗峻，渴望成為演員，不被家人看好，仍能堅持夢想，終於成為韓流巨星。

飾演達美的秀智，在劇中搞錯初戀對象，橋段相當過時，就算故事發生在15年前，怎說也是千禧後，實在令人難以信服。秀智與南柱赫是同齡藝人，二人首度合作，俊男美女配搭，加上人氣與演技相當，望能擦出火花。值得留意的是扮演韓志平的金宣虎，憑主持綜藝節目《兩天一夜》人氣上升，《Start-Up》角色時而幽默時而認真，演來相當吸引，知名度有望提升。