碧咸長子婚禮押後一年 擔心疫情限制來賓數目：不想冒險

碧咸長子布魯克林跟荷李活女星兼富二代妮歌拉佩斯拍拖短短7個月，早前高調宣布訂婚，並於明年9月在英美兩地舉行豪華婚宴，估計費用高達400萬英鎊（約3940萬港元），主要由妮歌拉佩斯的富爸爸、坐擁130億港元身家的美國特里安基金管理公司創辦人佩爾茨（Nelson Peltz）支付。

傳碧咸嫂反對延期

碧咸一家首次辦喜事，當然興奮又緊張，有傳「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）將會親自為未來新抱設計婚紗，布魯克林的弟妹：羅密歐（Romeo）、告魯斯（Cruz）及哈七（Harper Seven）亦將擔任伴郎和伴娘。不過，對於長子婚期，碧咸夫婦卻有分歧。

有傳碧咸夫婦在今年3月確診新冠肺炎，應對疫情難免加倍謹慎，英國《太陽報》引述知情人士透露，碧咸對於布魯克林如期舉行婚禮有所保留，維多利亞則堅持計劃不應變改，寧願把婚禮規模縮小，也不欲延期或取消。據報夫妻曾為此事多次爭拗，最後仍然各持己見。

布魯克林知會好友

英國《鏡報》昨日報道，布魯克林經過細心考慮後，終於有所決定，並於本周初通知好友：「我倆決定把婚禮延期一年，因為不想冒險。」據報布魯克林與妮歌拉佩斯的最大憂慮，是在疫情仍未受控的時候，婚禮受到限聚令影響，出席嘉賓人數被迫刪減，想想也覺掃興。

對於婚期押後一事，英國《每日郵報》曾向布魯克林一方求證，但截稿前仍未獲得回覆。