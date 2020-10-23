【開箱】《陰宅怪事》逆倫積怨 冤靈不散

美國女教師照顧兩孤雛

《陰宅怪事》故事講述1980年代，從美國到倫敦的女孩Dani，受富商Henry邀請，到鄉郊的大宅擔任他侄仔Miles和侄女Flora的家庭教師；喜歡小朋友又想留在英國生活的Dani爽快答允。大宅之內，除了失去父母的Miles和Flora外，還有廚師Owen及管家Hannah，以及不時來大宅的修剪花草的女園丁Jamie。第一集已有怪事發生，Flora警告Dani晚上不要外出，後者沒理會，並發現很多公仔是之前涉嫌自殺的家庭教師Rebecca留下來的。之後Miles和Flora又把Dani鎖在衣帽間數小時，當重啓大門，兩人又堅持無辜，聲稱是意外。

之後每一集都會揭露謎團多一點點，譬如第2集講述Miles在雙親意外離世後，往寄宿學校讀書，神父和同學都對他很好，但他不知受父母離世的影響，還是「撞邪」，不但無故從樹上跳下來摔斷手，更跟同學打架幾乎把對方勒斃，又殺死神父所養的雀鳥，而且堅拒道歉及毫無悔意，最終被退學。他離開寄宿學校後，同學才發現Flora寄給他的信件，着他盡快回家。

另一集揭露Dani經常看到一閃而過的黑影，獨眼睛位置發光，那其實是她的心魔。到英國之前，Dani本來準備嫁給青梅竹馬的Edmund，沒料到某晚Dani吐露心聲猶豫是否要結婚之際，兩人發生激烈爭吵，盛怒的Edmund沒看清路面情况就衝出車廂，被貨車撞斃，這正是為什麼Dani要拋開一切離開美國的原因。

管家Hannah亦有自己的問題，她的丈夫失蹤，大宅女主人Charlotte視她如家人，可惜對方突然離世，Hannah自覺有責任照顧孤雛小兄妹。有關Hannah這一集，拍得很迷離，部分是真實發生部分是她的幻想，而且時空跳躍。她不喜歡為Henry工作的Peter，認為他心術不正，勸誡家庭教師Rebecca要小心他，但兩人已經打得火熱。其時她更發現Miles的行為愈趨怪異。

另一方面，Flora頻頻夢遊，自言徘徊在不知是夢境還是回憶裏。Dani帶她看醫生前，想先讓叔叔Henry來看看侄女Flora，但他從不回電。

這一集的回憶片段揭發Henry跟嫂嫂Charlotte有染，並被兄長Dominic發現，而且Flora才是Henry的親女兒，但Dominic和Charlotte嘗試挽救婚姻，卻在印度的旅程中意外身亡。此劇到尾聲，到底誰已變成鬼魂，誰又被上了身，以及湖邊女鬼傳說，將會有清楚交代。

亨利詹姆斯小說改編

據說數個世紀以前，大宅的主人逝世，留下兩女Viola和Perdita，Viola及後嫁給遠房表親Arthur，但原來妹妹Perdita也同時愛上對方。當Viola誕下女兒Isabel後不久，感染肺病，健康轉壞；雖自知命不久矣，但她拒絕神父的臨終祝禱，並稱永不會離開，更變得愈來愈壞脾氣，最終忍受不了她的Perdita把Viola殺害，並嫁給Arthur。Viola死後，靈魂寄居在留給女兒裝有首飾及服裝的櫃內。為了生計，Perdita準備變賣姐姐留給Isabel的珠寶，卻釋放了Viola的幽靈從櫃子出來把她殺掉。Arthur認為櫃子受到詛咒，於是把它丟進湖裏，Viola從此變成湖邊女鬼，晚上會從水中走出來回到大宅尋找女兒，並殺害阻礙她的人。

《陰宅怪事》改編自亨利詹姆斯（Henry James）的鬼魅小說《碧廬冤孽》（The Turn of the Screw），劇中的人物和情節跟原著亦大致一樣，同樣講述新任家庭教師竭力保護一對無父無母的小兄妹，所不同的是，原著中的角色被鬼魂上身後沒有幸福結局，劇中的兄妹長大後，已忘記大宅所發生的事。家庭教師Dani為了他倆及同志戀人Jamie，甘願讓怨靈上身，並犧牲自己換取所愛的人平安。這大概是編劇為角色贖罪的結局，Dani對未婚夫之死，內心有愧；Henry戀上嫂嫂，也是逆倫之身，最後選擇面對，親自照顧女兒和侄子「償還」；另一逆倫罪人Perdita，殺姊後與姐夫一起，最終被Viola血債血償。事實上受逆倫之苦的還有Jamie，她的母親出軌後帶來弟弟，卻一走了之，為礦工家庭帶來污名。其實《碧廬冤孽》曾多次拍成電影或劇集，今年2月在港上映的《凶宅疑童》（The Turning），正是其中之一。