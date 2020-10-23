釜日電影獎 李秉憲鄭有美膺帝后

文：蘇珮欣

釜日電影獎的紅地氈環節，昨日下午舉行，可是出席的嘉賓不多，僅10多名藝人現身，包括《上流寄生族》李姃垠與朴明勳、《梨泰院Class》金惠恩等，場面冷清，當中最搶鏡的是《雖然是精神病但沒關係》女星徐睿知，著黑色低胸晚裝大騷「事業線」及修長美腿。李秉憲則壓軸登場，盡顯巨星風範。

大會今年頒發15個獎項，沒哪齣戲一枝獨秀，《我們與愛的距離》、《南山的部長們》、《屍殺半島》、《愉悅的音樂專輯》及《魔鬼對決》分別有兩獎在手，可謂皆大歡喜。《我們與愛的距離》奪得最佳電影及劇本獎，最佳導演是《愉悅的音樂專輯》鄭址宇，該片還奪得最佳音樂。黃政民與李政宰合演的《魔鬼對決》則奪得最佳技術及攝影殊榮。

奪最佳男演員獎的《南山的部長們》李秉憲，今年已先後憑該片在百想藝術大獎及春史電影節稱帝。他表示4年前憑《寒流黑金》膺釜日影帝，今回再次得獎，而且兩片均是禹民鎬執導，似乎有某種奇妙的緣分，他說：「拍攝《南》片時發覺戲中所有演員也很好戲，是他們讓我獲獎，感謝他們及導演。」《82年生的金智英》鄭有美封后，但因有工作在身，所以未能親自領獎。

姜棟元徐睿知奪人氣獎

最佳男女配角分別是《南山的部長們》李熙俊及《屍殺半島》李蕊。話題作《屍殺半島》昨晚失落多個大獎，幸男主角姜棟元奪粉絲投選的人氣獎，他透過視頻發表感言稱，電影界正經歷艱難時期，希望大家一起努力。徐睿知憑《量子物理學》首奪人氣獎，她稱回想當初拍攝時工作人員不辭勞苦，感激他們之餘，亦多謝粉絲投票給她。

另外，《南山的部長們》將代表韓國出戰明年奧斯卡，爭取入圍最佳國際電影獎。《南》片講述1979年，韓國中央情報部長在總統朴正熙遇刺案發生前40天的故事。