為陳泰銘反目 斷交5年後破冰合照 劉嘉玲關之琳重拾姊妹情

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劉嘉玲前晚出席藝術晚會，大批好友捧場。她一身型格打扮，滿場飛招呼好友，並逐一合照。她在社交平台分享照片，包括好友吳君如、周汶錡、上山詩鈉、張叔平等。當中她與關之琳的合照成為焦點，是兩人斷交5年後首張合照，昔日恩怨化解，關係終於破冰。劉嘉玲還分享兩張關之琳在活動上被拍下的花絮照片，以英文寫上「希望昨晚你和我一樣開心」，重拾姊妹情。

二人斷交始末

劉嘉玲於2015年11月捲入關之琳與陳泰銘的離婚風波，關之琳突然自爆跟陳泰銘原來已結婚並已離婚，之後暗指劉嘉玲與陳泰銘被拍到結伴行山，沒有理會她的感受，直認不滿。

劉嘉玲當時稱感莫名其妙，說自己跟大家一樣，當天才知關之琳與陳泰銘結了婚及離婚，跟關之琳不是best friend；又強調跟陳泰銘只是行山的朋友，傾養生健康，未熟到會傾心事，相信時間可以證明。

曾同場互不相讓

之後關之琳與劉嘉玲曾多次在公開場合同場出現，關之琳曾被問如果跟劉嘉玲碰面會否尷尬？她當時說：「我諗佢（劉嘉玲）應該會尷尬啲。」劉嘉玲反擊：「點解要尷尬？ 我行得正企得正，如果她這樣說覺得舒服一點，就隨便她說。」

不過3年前劉嘉玲說時間可以解決問題，說兩人能否做回朋友要看關之琳；關之琳那時態度軟化，稱想將事情淡化，風波發生了兩年她已經放下，一切順其自然，最緊要舒服。