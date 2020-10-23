紅館跨年騷純廣東歌會友 楊千嬅無避忌照唱林夕作品

演唱會故事形式講成長歷程

千嬅將於年尾舉行慶祝入行25周年的紅館跨年演唱會，暫定6場，她表示已進入排練階段，歌曲亦已揀好，今次會以一個故事形式進行，內容講及一個人的成長歷程，不同以往純演唱會。談到她不少歌曲出自林夕手筆，但對方因政治表態，其名字於內地被消失，變成「佚名」？千嬅未有因此避唱對方的歌，她說：「其實我大部分歌都是黃偉文與林夕作詞，今次是純廣東歌演唱會，我去年巡唱的初衷，都是希望將自己歷年的廣東歌帶到不同城市作音樂分享。」

早午晚勤做運動減肥

談到減肥進度，千嬅爆出一句：「大鑊！」笑稱疫情期間增磅不少，故要接受比地獄式更地獄的訓練，趁現時限聚令放寬到健身室操練，明天開始早午晚都會抽1小時做運動，自嘲年紀愈大愈難減。不跟老公丁子高一起操練？千嬅笑稱老公跑山速度很快，她跟不上，「如果跟他跑山，我怕要叫直升機拯救。同埋兩公婆一起練定會有矛盾和衝突，有些用詞不能講」。千嬅又笑稱減肥目標是不要壓死舞蹈員和踩冧台板。

張詩賢聲演英文版有難度

負責聲演英文版的張詩賢表示很有難度，多謝千嬅給她貼士，亦希望藉此活動讓小朋友更容易接觸藝術。其母王幼倫下月5日舉辦慈善晚宴，因限聚令要分三層樓設宴，很大挑戰，幸有女兒幫手，分工合作，她自認是做到最好為止的人。

記者：陳釗