子女悼念媽媽：我哋會照顧好自己 林子博強忍悲痛為愛妻辦死亡證

記者：孫華中

林子博之前一直陪伴太太董燕君（Shirley）積極抗癌，為她在網上籌醫藥費，可惜Shirley最終不敵病魔離世。林子博前日早上在facebook發帖公布Shirley的死訊，到晚上他再透露傷感的心情，他說：「看着你離開時，我沒有太多的淚水，還以為自己已有充足的心理準備，但當靜下時才發現，原來我還未Ready，到底怎樣才可以令眼淚停下來。」

林子博與Shirley的一對仔女詠渝、卓楠也在facebook向亡母留言。詠渝說︰「媽咪，唔使擔心我哋啦。我哋會照顧好自己。喺天國同公公婆婆玩得開心啲啦！我相信你只係換咗第二種方式嚟陪伴我哋。喺嗰邊都要好好咁照顧自己啊！世界上最好嘅媽咪，愛你。」卓楠上載一張媽媽站在街上的照片說︰「媽媽，這幾年辛苦你了，你現在終於有時間可以休息，雖然這張相有點醜，但是你不要介意，因為我圖片庫只有這張照片，所以不要生氣，希望你在天國和公公和婆婆玩得開心點。」

下月中舉行喪禮 採用道教儀式

林子博昨午在親友陪同下到灣仔胡忠大廈為亡妻辦理死亡證，他穿著黑色衫戴口罩及帽，有點疲態。他逗留約半小時離開。問到有關喪禮的安排，他表示將於11月中在紅磡萬國殯儀館以道教儀式舉行，「我和太太沒宗教信仰，但外父、外母的喪禮都是道教儀式，我就選了這個儀式」。

凌晨飛奔醫院見最後一面

問到太太突然病逝，他一度低頭強忍淚水，他說在Shirley離世前6小時他到醫院探望，跟她傾了幾句，當時太太已非常虛弱，情况嚴峻，但沒想到她會在幾小時後離世。他續說︰「疫症期間醫院不准探病，但我太太因情况嚴重，獲得豁免。20號當晚，護士說我一直睇住她沒問題，但不能過夜，因為有很多不同的病人在。如果我再留耐一點，可以陪到她，但姑娘說不可以。我一離開，約凌晨3時就收到電話。」他於是立即飛奔到醫院，因為不想被耽誤見太太最後一面的時間，未有叫醒一對子女同行，他看着太太走了，兩個小朋友隨後由他的家姐接到醫院，見母親最後一面。

女兒難忍淚水 兒子刻意壓抑情緒

林子博透露一對子女失去母親非常傷心，大女詠渝無時無刻眼濕濕，需要特別關注，細仔卓楠就刻意壓抑情緒。他說︰「我知道他做很多事幫自己分心，所以我刻意和他傾偈，但他每次都有少許迴避，傾傾吓不想傾，知道自己想哭時就說要去洗手間、去洗澡或去廁所。」

遺願想看老公真人騷與舞台劇

Shirley生前願意捐出眼角膜遺愛人間，問到太太還有什麼遺願？林子博表示拍攝香港開電視的真人騷節目《大叔要變身》是太太當日一手促成，她最想看這節目，「她只看了首集，就沒機會再看下去。她又好想看我演舞台劇，很想去劇場看，但舞台劇因疫情延至明年6月，她看不到了！」