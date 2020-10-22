港片《七人樂隊》釜山電影節揭幕 安聖基暈倒缺席惹猜測

原定本月7日開幕的釜山國際電影節，受疫情影響，延至昨日低調揭幕，大會宣布今屆所有開幕禮、閉幕禮、首映禮紅地氈活動，以及演員跟觀眾的對談會等，悉數取消，參展作品亦由上屆超過300部，大幅減至今屆只有192部，包括開幕電影《七人樂隊》。

否認中風 聲稱過勞不適

由杜琪峯監製，並跟洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、徐克及林嶺東聯手執導的港產片《七人樂隊》，獲邀擔任今屆開幕電影，原定出席首映活動的《墨攻》68歲男星安聖基，昨日被韓媒揭發他本月8日因暈倒而入院留醫，亦有傳他曾出現中風徵狀，包括口齒不清，因此需要長期停工休養，令影迷相當擔心。

其後安聖基透過事務所澄清，他只是拍戲過勞，加上在健身室跑步後，突然感到不適，所以才入院接受檢查，如今已無大礙，並否認中風傳聞。不過，由於醫生建議他要專心休息，因此身為韓亞國際短片影展執行委員長的他，今日亦將缺席亮相，新片《紙花》宣傳活動亦只好交由其他演員負責。

安聖基在《紙花》飾演禮儀師，故事講述他為照顧因車禍而癱瘓的兒子，生活過得相當艱苦，直至《婆媽關係》女星柳真（Eugene）扮演單親媽媽應徵做看護，彼此互相扶持，重新找到生存希望。在今年5月舉行的休斯敦國際影視展，安聖基憑《紙花》榮膺影帝，此片亦將會跟《屍殺半島》、《南山的部長們》等競逐明年奧斯卡最佳國際電影的韓國代表。

柳真昨日出席《紙花》宣傳活動時表示，已跟安聖基取得聯絡，得悉他只是疲勞過度，身體情况並無大礙，令她放下心頭大石，「祝願前輩能夠早日康復」。

今屆釜山電影節的規模大幅縮減，宣傳活動更全面叫停，大會於是請來一眾韓日名導包括《上流寄生族》奉俊昊、《下女誘罪》朴贊郁、《燒失樂園》李滄東及《小偷家族》是枝裕和等拍攝短片，隔空為影展打氣。

奉俊昊表示：「希望明年能夠再到戲院跟觀眾見面。」李滄東則說：「就讓電影人團結起來吧。」