楊明新片《時代》稱Cinema City上映 院商急發聲明否認 「無安排任何場次」

電影《時代》題材敏感，不少網民關注上映日期。日前製作公司在官方facebook推出《時代》預告片，標明9月7日上映，令網民感奇怪，因為該片根本未曾上映。

製作公司的官方facebook前晚發文︰「《時代》將於2020年11月6日起於Cinema City旗下各大戲院放映」，惟黃百鳴創立的Cinema City昨日凌晨3時38分在facebook發聲明否認：「有鑒於收到大量關於電影《時代》的放映查詢，在此嚴正聲明，本公司旗下所有戲院並未有為電影《時代》安排任何放映場次，如欲觀看該電影的觀眾請自行核實上映日期和放映地點。所有在Cinema City公開放映或即將上映的電影，都以本公司的專頁和購票應用程式為實，一切其他網上的謠言和虛假信息皆與本公司無關。」《時代》的官方facebook後來更改帖文，刪除了將於Cinema City旗下各大戲院放映的字句。

楊明在《時代》再次飾演警察，他的女友莊思明演新聞報道員，莊思敏演雜誌社老闆，李霖恩演父親角色，預告片有不少示威及警民衝突場面。

楊明稱未了解 李霖恩不擔心

對於電影上映日期及戲院放映安排出現不同版本，楊明回覆傳媒表示未有跟電影公司了解。莊思敏同樣說沒有了解，覺得演員只可以做好演員本分。至於李霖恩說不擔心，演員盡努力演好每場戲已有交代。

娛樂組