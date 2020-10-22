太太董燕君不敵癌魔病逝 林子博哀悼：放心走吧 愛你！

林子博昨晨6時43分在facebook透露太太董燕君（Shirley）的死訊，他寫道：「外父外母～請原諒我沒有好好照顧你們的女兒。你們已團聚了嗎？老婆～我會照顧好詠渝、卓楠！你放心走吧！愛你！」圈中好友及網民都留言慰問。

上月病情惡化 試「幹細胞治療」

林子博與Shirley結婚17年，育有15歲女兒林詠渝及11歲兒子林卓楠。Shirley去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，林子博在同年9月不獲無綫續約，令夫婦兩人造成雙重打擊。林子博負擔太太沉重的醫藥費，加上失業，令他與家人的生活陷徬徨，幸好獲圈中朋友關心與支持。Shirley積極抗癌，去年底完成化療後，今年8月開始病情反覆，頻頻出入醫院。林子博上月在fb透露太太身體出現急劇惡化，體內腫瘤不斷脹大，癌細胞四處擴散，連進食都出現嚴重困難，令他和Shirley感到非常徬徨和擔心。不過Shirley不想放棄亦不捨得子女，想嘗試較新的「幹細胞治療」，於是在網上籌醫藥費，結果籌得初步治療費用，讓Shirley接受這項治療。

前日入院抽腹水 昨晨不治離世

Shirley近日病情嚴重，因肚脹有腹水，前天入院，本來是要打蛋白針，但最後要抽腹水。Shirley抽完腹水後回家，但因抽腹水的針孔位置有滲漏要立即返回醫院，醫生其後不准她出院。至昨晨林子博宣布Shirley已離世。林子博日前在蘇民峰指導下首次在家中擺設「風水陣」，希望太太能健康，可惜未能如願。

林子博早前為香港開電視拍攝節目《大叔要變身》，記錄他減肥變身過程，Shirley有出鏡為他打氣。現在Shirley病逝，餘下未播出集數如何安排，香港開電視表示製作團隊正商議如何處理，希望在不影響節目流程的同時，能兼顧林子博及其家人的感受及意願。

汪明荃難過 讚Shirley堅強

在林子博經濟陷入困境期間，古天樂、汪明荃、薛家燕及馬浚偉等不少圈中人主動送暖；其中古天樂不時致電慰問林子博，問有什麼可以幫忙，又介紹醫生給Shirley，叮囑夫婦不用擔心診金問題。汪明荃曾送上一疊用報紙包住的鈔票助林子博解燃眉之急，阿姐接受傳媒訪問時承認，當時聽到同事說林子博為太太籌醫療費，故自己想盡點力。她說子博很惜太太，Shirley亦很堅強，可惜最後不敵病魔離世，她也感難過。

薛家燕︰在天家好好生活

薛家燕則資助Shirley的醫藥費，子博也公開多謝她。家燕姐稱收到消息感難過，她稱疫情下不方便探望Shirley，便送上利市給子博買東西給太太吃。她表示Shirley一直很努力跟病魔搏鬥，最終撒手人寰，或許對方的離世是一種解脫，可在天家好好生活。家燕姐稍後會發短訊慰問子博，希望對方節哀順變。

馬浚偉︰能做到的都會幫

曾表示凡有電影及舞台劇工作也會預林子博的馬浚偉，他稱Shirley一直努力對抗病魔，雖然最後也要離開，但現在已不需要再受苦，希望對方在天家好好休息。馬浚偉已傳短訊給子博，如對方有任何需要，他能做到的都會幫。他自言經歷過親人離世，明白子博現時會很難過，故希望對方保重。

娛樂組