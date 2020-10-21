【開箱】《魯邦的女兒2》 難為正邪定「婚」界

神偷警察破戒聯婚

《魯邦的女兒》改編自同名小說，首季故事講述來自神偷世家「L一族」的女兒三雲華（深田恭子飾），一直嚮往平凡生活，某日遇上生於警察家庭的櫻庭和馬（瀨戶康史飾），火速墮入愛河，可是兩人家境與身分懸殊，情路難免坎坷。

今季終於開花結果，「L一族」偽造空難事件，讓外界以為神偷世家已經消失，藉以掩飾婚事。問題是二人新婚生活不如想像般美好，因為三雲華「已死」，兩人無法註冊結婚，令到櫻庭和馬必須按照規定入住警察單身宿舍。

在父親三雲尊（渡部篤郎飾）安排下，「L一族」搬進機關處處、私隱度甚高的華麗公寓，並預留位置給三雲華享受二人世界。她的「宅男」哥哥三雲涉（栗原類飾）計劃重操故業，卻被三人組「小偷復仇者」捷足先登。

深田恭子忽然有喜

與此同時，被調離重案組的櫻庭和馬，剛巧調查一宗與「小偷復仇者」有關的謀殺案，更不幸落入對方手中，三雲華救夫心切，再次化身女神偷出動，助他脫離險境兼立下大功，有望返回重案組。可是櫻庭和馬父母並不領情，反而擔心兒子為了婚姻而犧牲事業，苦苦哀求他離開女方，剛發現自己懷孕的三雲華只好黯然離去。

《魯邦的女兒》故事就像現代版《羅密歐與茱麗葉》，第2季延續這個特色，神偷與警察雖已結婚，但不像童話故事般快快樂樂地生活下去，對立背景仍然存在，還得面對生兒育女的難題。

另一方面，今季加入來自京都的「北條」偵探世家，高中生北條美雲（橋本環奈飾）繼承家族的偵探頭腦，並在祖父悉心指導下，成為京都神探。北條家一直希望親手捉拿「L一族」，這個使命在美雲的祖父去世後，便落到美雲身上。

《魯邦的女兒》人物眾多，故事卻不複雜，最大賣點是華麗而復古的佈景，三雲華變身女神偷後，造型像「黑玫瑰」，對付敵人的動作場面亦頗具看頭；奪寶情節也有點似《盜海豪情》，動用高科技武器和精心佈局，例如第2季首集講述三雲尊為了重出江湖，發明了「失憶噴霧」，中招者失去短暫記憶，另有看穿防盜紅外線的隱形眼鏡等，一堆古靈精怪發明，又讓人聯想起港產片《整蠱專家》。

日版少女福爾摩斯

劇集選角出色，深田恭子飾演溫柔善良的三雲華，今季成為賢良淑德妻子，但當她變身女神偷後，卻又身手敏捷，英姿煥發。至於「L一族」的渡部篤郎、小澤真珠及竹原芳子等，性格鮮明又有趣；扮演櫻庭和馬的瀨戶康史，雖然不是英俊小生，勝在演技不俗，與深田恭子外形合襯。新登場的橋本環奈亦令人期待，角色令人聯想起《天才少女福爾摩斯》。

今季亦保留了三雲華與圓城寺輝（大貫勇輔飾）的歌劇場面，後者飾演一名世界級大盜，跟她青梅竹馬，經常出現女方眼前，並於對話中加入歌舞，用意是透露女方心事，又或安慰她的受傷心靈，設計頗有心思。