李司棋情迷「黑絲」有因 證關菊英無病精神好

李司棋昨日在佐敦出席防疫產品活動，一身黑Look配襯魚網絲襪及長靴，展現型格。她表示本身防疫意識很高，因經常招呼朋友到家中作客食大閘蟹，一早已在家門附近設置小型防疫站，但不是有潔癖，只是習慣乾淨。

司棋姐活躍於社交網，經常在Instagram上載相片，有眼利網民發現她特別喜歡穿著黑色絲襪，司棋姐對此解釋道：「咁肥嘅大髀只可以著黑色，如果光脫脫，我驚寒；而且網襪很好用，爛了可以用來套在手。」上月剛慶祝70歲生日的司棋姐，對於被大讚有少女feel，她即笑說：「多謝，下一世啦！」

兩年無見李香琴

司棋姐於《溏心風暴》系列先後跟關菊英與李香琴合作，談到拍檔關菊英早前被傳身體出現問題，司棋姐代澄清：「其實我覺得她無問題，皮膚還靚了很多，她好食好住，精神又很好，邊有病，我們有食過飯。」但提到李香琴近况時，她表示只在兩年前探過對方，當時她不停向琴姐講「嫲嫲喺大廳」，琴姐突然瞪大對眼望着她，可能聽到，但已不記得是什麼。司棋姐覺得很難受及不開心。

記者：林祖傑

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