朱茵化老妝扮地攤婆婆 黃貫中一眼認出：想馬上抱她

叫女兒黃鶯攬攬「婆婆」

穿上阿婆裝束的朱茵頭戴白色假髮，再配上暗黃膚色、一面雀斑及白色眉毛，混在真正賣小吃的婆婆當中。幾名星爸跟黃鶯都未有察覺，唯獨Paul感到有古怪，火速已洞悉這名「婆婆」的身分；窩心的Paul未立即踢爆，更吩咐女兒黃鶯將車途中畫的全家福送給「婆婆」，又吩咐女兒攬攬，令朱茵大為感動。Paul事後說：「她（朱茵）一上車、沒有講話，我就知道她的身分，哪怕她扮什麼，我都可以認出來，這個化妝的皮膚太爛、太過分。當時我很想馬上抱着她。」

朱茵事後也表示既緊張又開心，「剛才見到一幕令我很感動，老公抱女兒尿尿，找不到廁所，他找一個可以方便的地方給女兒，女兒真的很乖，他們比我想像中更快好好相處，老公讓我挺安慰，這幅畫對我很珍貴」。

對於節目中能夠外遊歎世界，朱茵表示自婚後未試過跟朋友旅行，今次感覺很輕鬆，好像把壓力都放出來。她曾表示不能穿泳衣，因會被老公駡，但在泰國行程中，她以泳裝上陣享受陽光與海灘。

娛樂組