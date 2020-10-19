難捨家人分隔兩地 鍾嘉欣視《兒科醫生》為告別作

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

鍾嘉欣此程回港拍劇已逗留3個月，她表示非常掛念老公和子女，原本安排他們8月來港團聚，奈何因疫情打亂計劃，她說：「家裏房間已為子女準備好碌架牀，但8月香港和溫哥華的確診數字有飈升情况，沒有成行，現在每晚靠視像聯繫，兒子年紀尚小，沒有太大感覺，只會行過鏡頭打招呼，反而大女好黐我，經常對我說：『Miss you, come home now.』」

執定行李 隨時起行

嘉欣直認獨自在港感孤單，現在密切留意疫情發展，若老公和子女能來港，會多留一陣子，否則她拍完劇便火速回加國，她說：「我每日也在倒數，尚有36日拍攝，因為之後的戲分好緊密，所以我已執好行李，拍完要走可以立即走。」

感謝老公身兼母職

嘉欣感謝老公肯犧牲，在她離家的日子肩負雙重角色照顧子女，經過今次經歷，嘉欣不想再為工作跟家人分隔那麼久，並說：「這部可能是我最後一部劇，真的不知道，又或者10年後才會再拍劇，下次接工作要考慮，始終當了媽媽，離開頭家太耐，不知點算。現在我每日拍劇都當最後一次，盡力做好，家人很支持我工作，不想令他們失望。」

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