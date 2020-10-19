忘記台詞疑爆粗 無綫事後消音 謝嘉怡解釋：想講「服」字

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵、孫華中

謝嘉怡在節目開場時穿著桃紅色晚裝與一班嘉賓出場，她邊行邊說：「群策群力，與愛同行，仁愛堂一直以嚟，以愛傳……」她口窒窒說不下去，然後細聲說了疑似英文粗口的發音，隨即引起網民熱議，質疑她爆粗。

解釋台詞有少少難

謝嘉怡之後接受訪問，對於被質疑發忟憎爆粗，她解釋是忘記台詞：「我原本背得好好，後尾又唔記得，sorry！其實我是想講『服務有需要嘅人』，是個『服』字，是中文字。第一次做opening，是有少少緊張，加上這幾句台詞都有少少難，我想跳過講後面，但也忘記了，我平時什麼粗口都好少講，比較斯文。」有提議她找老師惡補廣東話，她直言想，要少少時間，她下次會做得更好。

驚坐爆波波禮服

謝嘉怡與陳楨怡及郭柏妍一起演出，謝嘉怡更與前輩胡楓穿著吹氣波波禮服上陣，大呼好玩很特別。她說：「雖然設計師話可以坐不會爆，但我都驚爆，所以穿了打底衫。」她透露已搬到新居，親手砌的家具亦差不多完成；因想有人陪，在父母來港前，表妹源斐然的妹妹會特地從蘇格蘭來港，陪她住兩個月。

陳楨怡早前於節目中滑水及受訪，卻被指現真身，雙眼細到「無眼」；她解釋雖然本身是單眼皮，但因當時陽光猛烈睜不開眼，隱形眼鏡又入了水很辛苦，雙眼才會看來那麼細。

港姐冠軍爆粗有前科

過往多名港姐冠軍都曾跟「粗口」扯上關係，馮盈盈2016年當選冠軍後，被翻舊帳，指她曾寫爆粗文章，當時她承認當年少不更事，但強調平日不講粗口。2015年港姐冠軍麥明詩亦曾在節目《#後生仔傾吓偈》自爆試過對母親爆粗「關我X事」，令媽媽發火。

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