【開箱】《極道主夫》比千秋王子更瘋癲的玉木宏

黑幫大佬變身住家男

日本NTV電視台新劇《極道主夫》，改編自漫畫家大野康介的同名作品，上周首播收視報捷，平均收視率錄得11.8%，拋離今季對手如柴咲幸主演《35歲的少女》、唐澤壽明《24 Japan》及深田恭子《魯邦的女兒2》等，成績令人刮目相看。

《極道主夫》故事分成兩條主線，一是玉木宏飾演黑幫大佬「不死身之龍」，曾有單人匹馬掃蕩整個敵對幫派的戰績，直至跟美久（川口春奈飾）結婚即宣布退隱江湖，從此專心照顧愛妻及《忒修斯之船》童星白鳥玉季扮演女兒日向葵，口頭禪是「不要看輕專業主夫」。

另一主線是阿龍金盆洗手後，所屬幫派從此一蹶不振，竹中直人及稻森泉扮演的「話事人」江口夫婦，無力東山再起，唯有寄望《一半，藍色》志尊淳飾演的蠱惑仔阿雅，落力游說阿龍回巢，結果鬧出不少笑話。

為角色畫疤操肌

玉木宏為了完美演繹「不死身之龍」角色，不單在俊臉畫上刀疤，開鏡前更努力操肌，成功減去13磅贅肉，首集即急不及待展示健身成果，赤裸上身露出結實胸肌和腹肌，令人眼前一亮。

另一方面，如果粉絲懷念玉木宏在《交響情人夢》的瘋癲演出，《極道主夫》應該不會令人失望，例如首集其中一幕講述江口邀請阿龍茶敘，希望他能回心轉意，再次為幫會效力，怎料阿龍卻專注於眼前美食，每吃一口雪糕芭菲，即因牙齒敏感而怪叫兼翻白眼，江口責怪他不顧昔日恩情，輪到自己吃一口芭菲，結果露出同樣趣怪表情，便很有誇張的喜劇效果。

事實上，二人在《交響情人夢》早已合作無間，《極道主夫》延續這份亦師亦友的情誼，自然默契十足，粉絲也樂得收貨。

日劇《極道主夫》為了向原作者致敬，首集開場幾乎把漫畫第一回「倒模」出來，由阿龍展示黑道紋身開始，然後取出短刀切菜、為妻子炮製精美早餐和愛心飯盒、美久匆忙上班、阿龍騎單車送飯盒卻遇上警察截查等，完全忠於原著，此舉卻惹來部分漫畫迷不滿。為什麼？

改原著加女兒角色

根據漫畫原著，阿龍一家只有他夫婦倆和寵物貓阿銀，編劇為了強化阿龍對親情的重視，特別加入女兒日向葵角色，側寫他的「外表兇狠、內心溫柔」個性，白鳥玉季演來亦相當討好，性格獨立又聰敏，跟粗心大意的母親形成強烈而有趣的對比，偏偏有漫畫迷認為多此一舉。且看故事往後發展，能否改變他們的成見？

值得一提的是，日本漫畫原名《極主夫道》，然而香港的影視串流平台，以及台灣的出版社及電視台，均不約而同地改名《極道主夫》，一個由「極道」（日本暴力或犯罪組織）變成「主夫」的故事，總比原名較易令人理解吧。