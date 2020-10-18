袁彌明疫市新舖開張 家人撐場缺阿嫂容海恩

不擔心店舖顏色影響生意

袁彌明的家人齊心撐場，卻未見與她政見不同的嫂嫂、立法會議員容海恩現身；她形容雖然家人之間所走路線不同，但良知是底線，只要不做違反良知的事就可以。她說：「家人不是只看顏色，都會顧及身分、感情和相處，我們的家比較自由和多元，大家有自己選擇，但也互相尊重。大家不會去說服對方改變看法，也沒有爭拗，因為拗都沒意思，反而會破壞家庭和睦。」

受現時社會氣氛影響，袁彌明無意當媽媽，寧願養狗仔更開心。她解釋：「養育小孩責任太大，需要好大勇氣，現今教育制度都淪陷，要好小心為小朋友選擇學校。最不想他們在香港接受洗腦教育，像文明倒退，作為家長最緊要身教，教小朋友不要講大話。」

記者：林蘊兒