鄧衍成導演追思會 米雪：他鍾意工作

方平曾勸戒煙酒

米雪表示廿多歲時已認識鄧衍成，與對方相當熟絡，且在內地亦有合作，經常相約聚餐見面，她表示一早知道對方病情，稱他一直積極面對人生，可有勸對方休息？她說：「他很鍾意工作，好enjoy 開工。」

方平與鄧衍成識於微時，亦是第一個找鄧衍成拍電影的人，他說：「聽太太鮑起靜講有個好勁、好快手、英文又好的人，見到他細細粒，有無說服力呢？知道他一生人只有電影夢想，這個圈很需要這些人，之後便做了好朋友。」

他稱最難忘是鄧衍成愛飲酒但從不會飲醉，很多困難都能一一解決，故十分信任對方，他說：「不過幾年前我原找他拍大陸劇《龍門飛甲》，但一齊去睇完景就叫他不要捱，因為沙漠環境會好辛苦，當時我知他有病，亦叫他戒煙戒酒，但他不是好聽，只戒煙沒有戒酒，不過一個人沒有傷害到人，而做自己鍾意的事，我覺得ok啦！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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