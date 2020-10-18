馬浚偉舞台劇演員 28歲黎嘉駿墮樓亡 家姐黎美言：最傷痛一天

黎嘉駿於香港大學進修學院人力資源管理畢業，任職舞台劇界，是自由身演員、導演、填詞人，亦是「想出軌劇場」創辦人及藝術總監，曾獲提名香港電視大獎2017新人獎。黎嘉駿前日上午被發現倒臥於灣仔駱克道國樑樓平台，警方接獲上址住客報案，到場證實他死亡。警方在現場沒有檢獲遺書，初步調查相信他從上址天台墮下，死因有待驗屍後確定。有消息稱，黎嘉駿生前因工作及感情問題不開心。

尊重細佬決定

黎美言驚聞胞弟墮樓噩耗悲痛，處理好事情後回家，前晚在社交平台發長文悼念。她開首說：「2020年10月16日，永遠都是我最傷痛、最懷念的一天。我只得一個細佬，一個我最親嘅親人，我由細照顧到大成長嘅細路，陪着我長大，成日關心我嘅細佬，昨（前）晚你選擇離開了我們，你永遠在家姐心目中是最優秀、最有成就、心地最善良、非常有夢想的人，一個非常善良的男孩，我們的緣分，只有20幾年。」她慨嘆：「我永遠好好紀念這個日期，還以為可以跟你到80歲，互相看着大家的家庭兒女。我知道已經係事實，你沒有做錯，我亦非常尊重你的決定。在家姐心目中，永遠支持你的決定，沒有錯與對，真的。」

她亦表示：「這一刀很痛，這一個傷口很深，家姐還未帶你到世界各地旅行，家姐嘅演藝學校，我想邀請你擔任老師。」

製作短片紀念Harry

黎美言談到胞弟多年來對舞台劇的熱誠和付出，身兼多職，不怕艱苦，不問回報，為人着想，她為有這個細佬引以為榮。她附上胞弟的社交平台帳號及網上作品，希望大家看到Harry這10個年頭的用心創作的作品，給予鼓勵及留言叫他加油。她說：「一個有心人做很有心的事，傻豬I proud of u。」她透露稍後會製作一條短片紀念Harry，並求天父讓胞弟安息，約定在天國見面，永遠最愛他。她亦叫Harry放心，她會照顧好父母。

林子博指對戲劇充滿熱誠

馬浚偉上月27日在網上做直播時，與Harry合唱《月球上的人》，Harry答應演出他明年6月的舞台劇《男人40 CEO》，兼做幕後。馬浚偉在網上發文：「小朋友，我說過，你好叻，好勤力，好用心，好有才華，這全都是真的﹗我經常叫你小朋友，因為我真的比你大很多，小朋友，願你在天家開心快樂、無慮無憂﹗他日，再和你合作，完成未完成的戲﹗天家再見﹗」黎瑞恩留言：「多謝你經常提點我呀。」林子博亦發文悼念，指Harry是他今年認識一位對戲劇充滿熱誠的年輕人，感謝對方為大家排戲，是演得又唱得的帥哥！子博說：「Harry，上個月聽你唱《月球上的人》，你在月球上可好嗎？永遠懷念你！」

鍾舒漫在網上發文安慰好姊妹黎美言，她說當聽到Harry離世消息時，她站在街上頓然驚訝，很替黎美言心痛。她希望幫黎美言實現心願，讓Harry生前的作品被更多人欣賞到。HotCha另外兩名成員張紋嘉及張惠雅表示已慰問黎美言。

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