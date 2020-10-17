【開箱】《九尾狐傳》李棟旭向《鬼怪》致敬

《繼承者們》導演操刀

《九尾狐傳》是《繼承者們》導演姜信孝的新作，他原是SBS電視台的合約導演，《繼承者們》在亞洲大受歡迎後，他離開SBS並進軍內地，執導改編自韓劇《咖啡王子》的華語劇《高興遇見你》，不過似乎並不是十分順利，近年已回流韓國發展。

《九尾狐傳》則是姜信孝與《小神的孩子們》新晉編劇韓佑麗再度合作的新劇。故事講述在城巿生活的「九尾狐」李硯（李棟旭飾），擁有千年道行。他年少時愛上善良親切的少女阿恩，阿恩死後往投胎，李硯將「狐狸珠」放進阿恩體內，以便轉世後與她相認。李硯為跟阿恩重逢，甘願放棄山神職位留在人間，成為「今生來生出入境管理事務所」員工，主要工作是收伏擾亂人間的妖魔鬼怪。數百年來，李硯遇過不少女生跟阿恩長得一模一樣，可是她們身上沒有「狐狸珠」的氣味。

21年前，曹智雅與父母於狐狸嶺遇交通意外，父母失蹤，智雅被兩隻狐狸化成父母樣子將她帶走，幸被李硯拯救，剷除犯案的狐狸。李硯離開之前施法消除智雅的記憶，但法術在她身上失效，所以仍記得李硯的樣子。為尋找失蹤的父母及李硯，智雅長大後（趙寶兒飾）加入電視台，製作專門追擊都巿怪談的節目。

趙寶兒人氣不及李棟旭

某日智雅參加朋友婚宴，新娘突然失蹤。智雅發現她遺下的婚紗有狐狸毛及血漬，於是展開調查，發現場內出現形迹古怪的男人，撐着紅傘離開。原來新娘是九尾狐化身，李硯追捕多時的「通緝犯」，並在婚禮上將她消滅。智雅追查神秘男人身分時，跟李硯同父異母的半人半狐弟弟李朗（金汎飾）相遇，後者叫智雅到狐狸嶺尋找答案。智雅在事故中遇到李硯，發現他是九尾狐，並拜託他尋找失蹤的父母。

李棟旭飾演身手不凡、開朗搞笑的九尾狐，一直在尋找投胎轉世的愛人，跟《鬼怪》的角色背景相似，特別是李硯拿着雨傘的場面，更似十足《鬼怪》。此外，智雅也不像一般韓式愛情劇的弱者角色，她獨立、堅強又聰明，相當討好。可是扮演智雅的趙寶兒人氣不及李棟旭，她的前作《住在我家的男人》及《Forest》收視均未如理想，難怪tvN把宣傳重點放在李棟旭與金汎身上。金汎憑《花樣男子》「西門」一角而為人熟識，《九尾狐傳》是他退伍後首齣劇集，他與李棟旭雖然飾演兄弟，但劇中兩人關係不好，首集已大打出手。

顛覆「狐狸精」印象

提起動作場面，劇中利用大量特技展現九尾狐的速度，增強視覺效果。此劇以九尾狐為主角，相傳這神獸本是王母坐騎，狐狸尾巴能聚靈氣，且有不死之身，及後卻走向魅惑、欺騙等形象。根據《封神演義》，九尾狐化身妲己，誘惑紂王，讓他失去民心與江山，故一般印象「狐狸精」都是媚惑男人的女性。韓劇《九尾狐傳》根據傳說改編外，也自行創作，例如九尾狐可化身男或女，而且致力尋找前世情人，似乎顛覆了傳統形象。