方媛曬舞技惹網民負評 郭富城力撐愛妻有天分

記者：柯美

攝影：孫華中

郭富城（城城）昨日表示透過活動帶正能量給大家，希過大家無論在疫境和遇到任何困難，都不要放棄，抱仁慈、善良和開心的心態積極面對。他說：「沒事情是解決不到，明天一定會更好，就像我多年前開演唱會前夕，因照太陽燈沒戴眼罩，曬傷雙眼，當時雖然很擔心影響演出，但我反而去想如何克服，結果聽從醫生指示，在開騷前康復。又有次在演唱會期間弄傷腳，我紮住腳上台，最終都能順利完成，其實好睇自己的心態和意念，我不是一個輕易放棄的人，所以大家都要調節心態，唔好諗埋一面，積極樂觀面對。」

欣賞老婆好學精神

說到太太方媛日前在社交平台上戴一段跳舞影片，被網民彈她動作笨拙。城城大讚老婆有跳舞天分，並說：「她沒在我面前跳，但有放片給我看，我覺得她ok，以一個完全不識跳舞的人來說，又上堂不多。她有天分，只不過未被發掘出來。（是否你親自教授？）不是，我很忙，要拍戲，有老師教她。（她有沒有向你請教？）有問，我話ok、不錯。」

城城欣賞太太的好學精神，他說：「她沒受過專業跳舞訓練，覺得自己不叻，雖然每天要帶小孩，但也騰出時間去學習，挑戰和充實自己。」提議他可以考慮和方媛在演唱會共舞？他笑言要克服困難。問有否曾與太太共舞？他說：「想不起，與兩個女一齊跳舞就試過，因為開音樂，要引女兒跳舞，我們要先跳。兩個女遺傳了我的因子，好有跳舞天分，跳得好好，好活躍。」

認捐錢助電影基層人員

對於有指四大天王城城、劉德華、張學友和黎明在疫境下各捐出100萬幫助電影基層人員紓困，城城承認有捐錢，但不肯透露是否100萬元。他說：「不是錢的問題，最緊要真誠和真心。（有否教女兒也要真誠？）她們年紀還小，未必識什麼叫真誠，但我教她們要有禮貌，凡事感恩。」