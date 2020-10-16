Big Hit變身樂壇龍頭

Big Hit娛樂目前總巿值達8.73萬億韓圜（約600億港元），位列韓國綜合股價指數（KOSPI）第32位，巿值已超越YG、SM及JYP等三大娛樂音樂公司巿值的總和。Big Hit娛樂最大股東是持有34.74%股份的創辦人房時赫，以昨日收巿價，其身家高達207億港元，躋身韓國持股值最高富豪榜第6位。

現年48歲的房時赫，大學時期透過音樂比賽加入樂壇。1997年被JYP社長朴振榮羅致旗下，曾創作多首經典歌曲，如Rain的《Bad Man》、2AM《Never Let You Go》等。2005年，房時赫離開JYP成立Big Hit，早期曾與2AM、吳志勳等合作，直至2010年開始培訓BTS。初期房時赫因以殘酷方式訓練BTS備受指摘，但最終憑獨到眼光及對音樂的熱誠，帶領BTS開拓國際市場，成為巨星，並將Big Hit由小型公司，進化成今日擁有過千員工的企業。

文：蘇珮欣