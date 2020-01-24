4奪Billboard社交藝人獎 公司上巿 BTS身家暴升

2013年出道的BTS，是Big Hit娛樂首隊培訓及籌劃的男團，他們也是事務所能上市的功臣。BTS近年帶挈公司賺大錢；根據紀錄，Big Hit娛樂去年營業額高達5872億韓圜（約39.5億港元），稅後盈利為724億韓圜（約4.88億港元）。Big Hit娛樂經過一年多時間籌備，昨日正式在韓國掛牌上巿。

早前有報道指Big Hit娛樂為了表揚7名成員Jin、Suga、RM、J-Hope、Jimin、V及柾國對公司的貢獻，向他們每人贈送68,385股份，以公開招股價每股13.5萬韓圜（約910港元）計算，每名成員早已穩袋6223萬港元。Big Hit娛樂昨日上巿後，首日收巿價為25.8萬韓圜（約1740港元），令BTS每人的身家於一日之內急升近一倍，達1.18億港元。

Post Malone成大贏家

提起Billboard音樂頒獎禮，原定今年4月底舉行，受疫情影響，所以延至香港時間昨日早上頒獎，但現場不招待觀衆，粉絲只能透過電視看直播。

除了BTS擊敗Ariana Grande、Got7、EXO等勁敵奪得社交藝人獎外，Post Malone奪至尊藝人等共9獎成為大贏家；「新人王」 Billie Eilish奪得3獎，包括最佳200大專輯、最佳女歌手及最佳新人。她致謝時表示對每一個獎項都很重視；而每次上台她都戴着口罩，防疫意識甚高的她不忘呼籲留在家中的粉絲記得戴口罩及勤洗手。頒獎禮有不少特別時刻，包括有份表演的男歌手John Legend把歌曲獻給太太Chrissy Teigen，後者數周前因流血不止痛失胎兒。Demi Lovato則獻唱嘲諷總統特朗普的新歌《Commander in Chief》 ，內容稱，「老實說，如果我做了你做的事，我難以入眠；認真說，你知道真相嗎？我們陷入危機狀態，人們快死了，你卻在斂財」。