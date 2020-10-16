【明報專訊】黎諾懿在《C9特工》中經常黑衫黑褲，加上黑口黑面，Chok爆！他笑說：「大家睇埋《刑偵日記》會覺得我更Chok！」《刑》劇是諾懿期待的演出機會，無綫重頭製作，拍攝有電影感，劇情深沉，有精神病患者、變態殺手，角色性格陰暗，有人躁鬱症、人格分裂，個個都有病。他形容是一班神經失常的人聚在一起，故事很豐富，是TVB少見的製作。經常「馬壯」上身的黎諾懿，突然認真分享拍攝感受，問這是否等待已久的機會？他說：「演員一生就是等待，等待機會、等待好角色，還要天時地利人和配合，適時觀眾喜歡這類型劇種，不能計算的。現在我的年紀，當然想拍一些有chance的角色。」