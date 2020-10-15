【開箱】《逃出危城》抗疫疲勞 戰鬥民族預言書

兩家庭合力逃難

《逃出危城》合共8集；故事講述莫斯科爆發神秘疫症，患者會咳嗽、吐血、雙眼發白，數天後死亡，疫情迅速擴散，政府採封城措施。住在城外的Sergey跟女友Anna及其患有阿斯伯格綜合症的兒子Misha一起，他們應邀到鄰居Lyonya及其懷孕的新婚妻子Marina家中作客，Anna卻不喜Lyonya的粗野作風，在餐桌上終不歡而散。Misha倒鍾情Lyonya剛從療養院回家的酗酒女兒Polina，並一直被對方狂放的作風所挑逗。

跟Sergey關係疏離的父親Boris當天晚上忽然出現在家門前，勸他們全家一起逃到湖區，Boris稱莫斯科被困的人遲早會突破封鎖逃出來，屆時情况將一發不可收拾。事實上當Sergey到莫斯科接年幼兒子Anton及前妻Irina時，不法軍人已闖入大屋搜掠，全憑Boris開槍把他們擊退，Polina更手刃其中一人，救出繼母。

幾經波折，Sergey偷偷進入莫斯科城內救走Irina及Anton，兩家人分3架車逃出危城，途中當然發生重重險阻，包括汽車抛錨、出賣同伴、遇襲受傷等。

前3集可說拍得相當緊湊，這也是串流平台的劇集要留住觀衆的不二法門，如果開首已讓人呵欠連連，又如何點播下去？此劇的人物關係也是推進劇情的關鍵。Sergey與父不睦，Boris卻有保命的逃生路徑和棲身之地，足夠衆人避過疫情災劫。Sergey又糾纏於兩個女人之間，一個是新歡，另一是兒子的生母。Irina十分敵視Anna，認定對方是搶走丈夫的小三，逃亡初期就利用兒子分隔兩人，不時把脾氣發泄在對方身上；同時Irina的母親染疫，她堅拒媽媽進入家門而內疚不已。

另一方面，Lyonya起初看來是自以為是的老粗，當Sergey和Anna的汽車開不動時，他更帶同妻女一走了之，沒料中途遇軍人搜查，車也丟失了，是Sergey和Anna回頭找他們，才不至於在寒冬流落街頭。所以當Sergey被刺傷，Lyonya深夜偷了Anna的車匙離開，衆女以為他又一次背叛大家，但原來是到遠處找醫生來診治發高燒的Sergey。雖然Lyonya請來的只是獸醫，大概已自覺報了恩，Anna正猶豫是否讓她用藥，該名老太卻暗示Sergey危在旦夕，根本沒得選擇，何况只是給他注射抗生素而已。

原班人馬拍電影

據悉昨日打入Netflix本地熱播榜第6位的《逃出危城》，去年已在俄羅斯播放，在疫情大流行的2020，就恍如一部預言書，尤其當中所說的疫症跟新冠病毒有幾分相似。除了雙眼發白這症狀，令人聯想起已拍得有點濫的喪屍題材電影及劇集。

此劇改編自俄羅斯女作家Yana Vagner於2011年出版的同名小說，編劇Roman Kantor及導演Pavel Kostomarov亦同時根據該小說拍成一齣90分鐘的電影《Vongozero The Outbreak》，並由劇集原班人馬演出，去年4月在莫斯科國際電影節參賽。當中扮演Irina的Maryana Spivak，是電影《雙親不相愛》的女主角，該片曾代表俄羅斯出戰奧斯卡最佳外語片獎項。她在劇中滿是怒火和怨恨的單親媽媽角色Irina，跟扮演自閉兒Misha的Eldar Kalimulin，同樣十分搶鏡。