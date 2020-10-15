疫情影響 韓片轉攻Netflix 朴信惠新片棄大銀幕上映

《繼承者們》女星朴信惠主演的驚慄片《Call》，原定今年3月在韓國開畫，同期舉行了記者會及宣傳活動，其後因新冠肺炎疫情擴散，電影被迫延期，至今一直未有安排映期。韓國傳媒昨日引述電影界人士消息，《Call》及另一齣由《密探》嚴泰久與《浪漫的體質》全汝彬合演的《樂園之夜》，亦將會透過Netflix上架。負責發行《Call》及《樂園之夜》的New電影公司表示，正研究兩片在Netflix播出的可行性，尚未落實。

觀衆入場意欲低 票房慘淡

另一方面，《月桂樹西裝店》男星車仁表主演的同名新片也表示考慮轉投Netflix。據報喜劇《車仁表》早於去年9月煞科，原計劃今年上映，因疫情一直無法排期。

韓媒指出當地戲院現時無法正常運作，觀眾入場意欲低迷，以致今年票房慘淡。截至昨日，今年度韓國最賣座電影是今年1月上映、李秉憲主演的《南山的部長們》，錄得475萬人次觀看，亞軍是黃政民與李政宰合演的動作片《魔鬼對決》，共435萬人次觀看。《屍殺列車》續集《屍殺半島》以381萬入場人次位列第3。三甲電影的總票房，也不及去年冠軍《炸雞特攻隊》1626萬的入場人次。

事實上，多齣原定今年上映的韓國大片，均一再推遲上映日期，難怪票房失去支持，包括宋仲基與金泰梨合演的科幻片《勝利號》，原定今年暑期上映，其後延至中秋檔，最新消息是計劃年底聖誕檔上映。《鬼怪》金高恩及音樂劇演員鄭成華合演的音樂片《英雄》，以及《和遊記》車勝元及《Running Man》李光洙合演的《水坑》，亦安排聖誕檔期推出，只是疫情反覆，計劃隨時有變。

文：蘇珮欣