陳煒不介意執二攤演《飛虎》 陳敏之為兒子暫停拍劇

黎諾懿自費買海鮮練廚藝

對於頂替陳敏之拍網劇《飛虎之壯志英雄》，煒哥表示開拍前一個月收到通知，當時正拍另一劇集，沒留意頂替誰演出，她說：「我不介意執二攤，當年選美我都是候補入圍的，最緊要表現好。」

黎諾懿為節目設計16道菜式，會分享如何處理海鮮的貼士。為做好節目，他自費買了不少海鮮在家練習。為何不找贊助商？他說：「市道艱難，我煮完家人有份分享，學到知識都是自己的。」

敏之在節目分享在蔬果雕花的知識，她稱平常協助兒子做勞作，手工不錯，近日買蔬果回家練習，變親子樂，但兒子負責搞破壞。敏之早前被指捲政治風波而退出網劇《飛虎之壯志英雄》，角色最終由陳煒頂上，及後她表態「愛港愛國」平息風波，對此她說：「之前回應過，不再回應。」主持這個節目算是解凍？她重申之前請假退出劇集是因疫情關係，避免影響照顧兒子：「現在疫情下暫時不拍劇，會揀時間配合到的工作，拍飲食節目不用通宵；做媽咪實會有犧牲。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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