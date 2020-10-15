湊兩兒難兼顧拍劇 陳凱琳：餵哺母乳身心疲累

Grace昨日佩戴名貴珠寶，但她自言平時甚少戴名貴首飾，亦沒要求過丈夫鄭嘉穎送贈。她接受訪問時表示，已很久沒穿得那麼漂亮，現忙於湊仔，在家99%時間都是穿著睡衣。見她上圍豐滿不少，Grace說現在餵哺母乳，有好有不好，「好是能增強BB的抵抗力，雖然身心疲累，但為小朋友身體好，都是值得的；不好是很攰」。她坦言今胎壓力較大，因要同時照顧兩個小朋友，時間要分配得很好，老公不用開工時也會幫手，或收工時帶大仔落公園玩。

大仔上playgroup無扭計

大仔見到父母的愛被分薄，可有呷醋？Grace說：「沒有，可能細佬出世前都有按朋友所說跟他講定先。他都惜細佬，現在見屋企多一個小朋友陪他玩，他很開心。（會追女還是封肚？）不敢講，順其自然，現階段已很忙碌，如果那麼快生多個，會覺得對不起兩兄弟。嘉穎都說看我意願。」

她又談到日前陪大仔上playgroup，他無扭計，還玩到不願返屋企，要扯先肯走。疫情反覆，Grace說現在跟嘉穎開完工回家都會直接衝去冲涼換衫和徹底消毒，小朋友衝過來想攬攬，都要忍一忍。

與無綫仍有合約

問到Grace是否已不想拍劇？她說無話不想，但現在全力照顧兩名小朋友，難以兼顧，也不可能兩公婆都去開工，或者之後嘉穎在家湊小朋友，她便可出去工作。

傳她不續約無綫？Grace表示不知傳言何來，與無綫還有合約。可有找她傾續約事宜？她笑言近來大家除了關心她湊仔情况外，應該無人敢問她其他事情。對於其生意拍檔雪姨以950萬購入林燕妮故居？Grace表示不知情，要問回當事人，「如果她買樓和珠寶送給我，都不介意的」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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