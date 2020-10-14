「美國隊長」基斯伊雲斯疑失戀 莉莉占士攬啜已婚拍檔

現年39歲的基斯伊雲斯都算禍不單行，上月透過社交媒體展示手機畫面截圖，意外泄露自拍下體的不雅照片，醜態隨即在網絡瘋傳，令他非常尷尬；前日再遭女友出賣，據英國《每日郵報》報道，比他年輕8歲的莉莉占士，3個月前開始跟杜明尼衛斯拍攝BBC電視台新劇《The Pursuit Of Love》，結果鬧出戲假情真。

出軌夫返英惜妻 聲稱婚姻穩固

前日有狗仔隊偷拍到莉莉占士和杜明尼衛斯在羅馬街頭拍拖，二人表現親暱，在露天茶座又攬又惜，甚至共乘一輛電動滑板車，旁若無人就似熱戀中的情侶。現年50歲的杜明尼已婚，跟任職設計師的愛爾蘭妻子Catherine FitzGerald結婚10年，育有4名年齡由7至13歲的子女，報道刊登之後，Catherine感到震驚又心碎。

巧合的是，杜明尼衛斯在美劇《婚外情事》正是扮演一名背叛妻子、搭上露芙韋遜（Ruth Wilson）的出軌丈夫，後者更憑此角色贏得金球獎視后。

不倫醜聞曝光後，杜明尼衛斯心知事態嚴重，隨即停工飛返英國箍煲，當地時間昨日上午，杜明尼偕妻步出家門，首先向守候門外的傳媒讀出聲明：「我們的婚姻很牢固，而且仍然深愛對方。」再把寫上同一段文字的紙張，貼在家門之外，然後杜明尼輕吻妻子，一起轉身離去，並未回答任何提問。有眼利的記者發現，二人均沒有戴上婚戒，看來「婚姻牢固」的說法並不可靠。

至於莉莉占士及其發言人，截稿前仍未就事件作出回應。事實上，她跟基斯伊雲斯拍拖前，曾與《王冠》劇中飾演「菲臘親王」的麥史密夫（Matt Smith）拍拖5年，去年曾經分手，今年初又傳復合，直到她搭上基斯和杜明尼，相信阿麥應該可以死心了。