《使徒行者3》首播推8集 3角色慘死催淚 林峯「爆Seed」型爆回歸

娛樂組

林峯今次繼續Chok住演爆Seed，多場開槍戲姿勢型爆。爆Seed在《使徒3》第一集做臥底朱倩（麥美恩飾）的聯絡員，派朱倩去調查人口販賣，卻被黑警泄露行動，朱倩慘遭器官販賣集團首腦韓建義（顧冠忠飾）殺害取出器官。爆Seed悲痛，埋韓建義身邊蒐集證據，卻遇上國際黑市器官中介人克萊因（馬國明飾）。

《越難越愛》配悲傷氣氛

卓凱（苗僑偉飾）出獄後重遇爆Seed，他們發現警隊黑警是范曉華（龔慈恩飾），她任職內部調查科警官的丈夫任尚宇（曾偉權飾）患有心臟病，需要做心臟移植手術，於是幫助韓建義。此時卓凱太太阿晴（江美儀飾）因肝硬化併發急性腸胃出血，急需換肝，范曉華於是以捐肝要脅卓凱幫她毁滅證據，卓凱無奈答應，讓阿晴換肝。

警員阿兜（蔡思貝飾）幫助爆Seed混入做其中一個供體，趁機救出其他女仔。在拯救過程中，克萊因真正身分原來是特別任務連總指揮卓作榮，而范曉華一心想丈夫任尚宇做移植手術，遂挾持阿兜，最後任尚宇被韓建義開槍殺死。阿晴雖然成功換肝，可惜因肝衰竭最終在卓凱懷中去世。這一幕配上吳若希唱的《越難越愛》，網民都說氣氛悲傷。

馬國明染灰髮演技突破

馬國明為角色染了一頭銀灰髮，劇中他有多個身分，一方面是警隊高層，但行事不擇手段；還有傳他是黑幫頭目韋傑（李成昌飾）的兒子，但他在《使徒行者2》曾出現留下伏線，是魏德信（陳豪飾）的弟弟魏德禮，一心要向眾人報仇，演繹上有突破。他與黃智雯演的總督察Madam G有感情線，而Madam G是學者症候群患者，她因昔日遭遇，愛躲在電梯內。

串星多 農夫演嫖客

《使徒3》其他演員還有張振朗演的浩洋，甫出場便以一敵三顯身手。另外，亦有不少演員客串，如開首時有內地演員鄭愷演畫家，他在爆Seed面前拿着釘姐（佘詩曼飾）的畫像。還有演嫖客的農夫。

前兩集出現過的歡喜哥（許紹雄飾）、天堂哥（袁偉豪飾）、梅姐（黃翠如飾）陸續現身。