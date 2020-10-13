【開箱】《旗袍美探》上海名媛變身福爾摩斯

遊歐返滬 偵破兇案

《旗袍美探》8月28日在內地騰訊視頻上架，全劇34集，上月中已播畢。香港觀衆本月5日起可透過HBO GO點播，每集1小時，濃縮為30集，暫時更新至第12集。

故事講述1930年代的上海，遊學歐洲多年的名媛蘇雯麗從巴黎返滬，她對胞妹10年前失蹤一事耿耿於懷，加上當年與案件有關的嫌犯即將出獄，她必須要找到真相。蘇雯麗甫抵達上海就跟司機小譚和老宋交了朋友，在途中看到警察羅探長在調查販毒交易案，好奇心驅使於是上前了解，並憑機智與識見助對方破案，令他留下深刻印象。蘇雯麗其後應邀到師姐馬敏蘭家中作客，碰巧馬的丈夫胡雲朗當天早上在家中浴室跌倒身亡，蘇雯麗再次發揮「福爾摩斯」本色調查事件，發現其中一名女傭人李巧妹當天早上離開，而且胡是死於砒霜中毒；另一女傭小桃子協助警方調查後遭辭退，於是投靠蘇雯麗。

改編澳洲劇 女角捱轟

另一方面，有女子非法墮胎流血不止，小譚和老宋仗義送她到醫院，碰巧診治的是蘇雯麗好友柳醫生，其後發現這女子就是李巧妹，她被胡雲朗性侵成孕，復遭辭退，跟她感情要好的小桃子卻出面證實李不會毒害胡雲朗。後來蘇雯麗查出胡雲朗所經營的不法生意，根本是馬敏蘭在幕後操縱，她更是毒害丈夫的真兇，調查過程中蘇雯麗卻險死在土耳其浴室，幸臨危不亂化險為夷。首兩集的尾聲是蘇雯麗開了私家偵探社，被姨媽慫恿要穿著旗袍，其間經常跟她鬥嘴的羅探長來訪，才知道兩人成為了半個「行家」。

《旗袍美探》並非原創，其實改編自較少人知道的澳洲劇《費雪小姐探案集》（Miss Fisher's Murder Mysteries），後者又原是Kerry Greenwood的一系列小說，如果有興趣可在影視串流平台Netflix找《費》劇看看，全劇3季合共34集。故事同樣設定在上世紀二三十年代，講述在海外旅居多年的費雪小姐返回墨爾本，展開新生活之外，也為確保綁架她妹妹的犯人不得出獄。其間捲入多宗案件，並決定以偵探為業。由於有原著藍本，《旗袍美探》只是把地點改為上海，就連角色個性，蘇雯麗也跟費雪小姐一樣的獨立及豪放。在第一宗案件後把女僕變成助手的橋段，以及跟探長之間的歡喜冤家關係，也如出一轍。

內地評論對《旗袍美探》彈多讚少，大多認為佈景、服裝精緻；可片場搭景舊上海倒是「乾淨」得不太自然，大戶裝潢也過分豪奢；內地評論更針對的，是扮演蘇雯麗的馬伊琍，以及飾演羅探長的高偉光，認為兩人既欠默契也不搭配，批評前者過分抛眉弄眼，尤其已是44歲的成熟女人，卻放下韻味轉而模仿妙齡少女，演得太浮誇。其實馬伊琍在內地算是實力派演員，並曾在兩集《寒戰》扮演郭富城的太太。她早年憑《還珠格格3》紫薇一角走紅，同劇還有古巨基、黃奕等演員。數年前她主演改編自亦舒小說的《我的前半生》，也曾掀起熱議。