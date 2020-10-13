秋季日劇 玉木宏《極道主夫》搞笑騷肌贏口碑 妻夫木聰收視領先 唐澤壽明包尾

《24 Japan》是朝日電視台創業60周年重頭戲，沿用美劇的實時進行形式，飾演特工的唐澤壽明，首集一開始即收到「她死了」消息，既驚且怒的他手執雙槍大開殺戒，充滿吳宇森電影的暴力美學風格，然後才以倒敘方式，講述仲間由紀惠扮演日本首名候選女首相，在選舉前24小時發生的暗殺陰謀。奉命保護她安全的唐澤壽明，是否真的失職？成為全劇最大懸念。

深夜播或影響收視

上周五首播的《24 Japan》首季共分24集，以每集一小時形式，實時記錄日本首相大選前一日發生的事件，為了遷就這個獨特的製作方式，電視台刻意選在深夜11時15分播出，收視率當然無法跟黃金時段劇集相提並論，結果首集錄得7.7%，相比過去4星期同時段播出《真夏之少年》平均收視只有3.6%，已大幅攀升。

柴咲幸主演NTV新劇《35歲的少女》上周六首播，錄得11.1%收視，成績不過不失。故事講述柴咲幸飾演望美，10歲時發生意外，昏迷25年後蘇醒，結果35歲的成人身體內，藏着一顆小女孩的心靈。除了重新適應生活問題，還得面對母親以外的親友奇異目光。網民大讚她的演繹拿捏準確，且看下集收視能否上揚。

至於周日共有兩齣新劇開播，分別是妻夫木聰主演TBS電視台的《危險維納斯》，以及玉木宏為NTV電視台擔綱的《極道主夫》，前者改編自日本推理作家東野圭吾的同名小說，首集收視率錄得14.1%，暫時成為今季冠軍；後者改編自同名漫畫，收視為11.8%，高下立見。

《危險維納斯》故事講述妻夫木聰扮演一名充滿正義感的獸醫，某日遇上自稱其弟婦的神秘女子吉高由里子，告知其同母異父的胞弟失蹤，妻夫木聰在尋親過程中，捲入30億日圓（約2.2億港元）遺產爭奪事件。

竹中直人參演《極道主夫》

相比《24 Japan》、《35歲的少女》及《危險維納斯》故事較為沉重的戲劇，玉木宏主演喜劇《極道主夫》更易突圍而出，前晚首播即登上網絡熱搜榜冠軍。故事講述他飾演黑幫大佬「不死身阿龍」，跟川口春奈結婚後即退出江湖，但仍每天穿著黑西裝、戴墨鏡，殺氣騰騰地到超市買菜，為愛妻悉心準備飯盒。

玉木宏表示為了演活角色，事前努力操肌，減去13磅贅肉，首集即急不及待展示成果，半裸露出健碩胸肌和紋身圖案，令人眼前一亮。不過，當他做出「反白眼」等誇張表情時，由於落差太大，卻又充滿喜劇效果，加上《交響情人夢》舊拍檔竹中直人同台演出，為粉絲帶來集體回憶，相信對日後收視有正面幫助。