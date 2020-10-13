投資6位數開按摩店 蘇麗珊拖新歡公告戀情

蘇麗珊表示會客串幫手做生招牌，但自認未夠班，不敢幫客人按摩，她笑道：「好細個時，阿媽真的會叫我幫手按摩，半小時有廿蚊打賞。」又自言和男友平時都有互相幫對方按摩增進感情，覺得是一件好冧的事，她說：「我幫他按得比較多，因為覺得自己的技術不錯，平時有向按摩師傅偷師。」她透露與男友剛開始發展，是否熱戀期？她sweet爆道：「熱戀期是不會完的，只要努力維繫就ok。」她稱上一段感情去年完結後，沉澱了一段時間，遇到Kenny覺得可以試吓，男友比她大6年，她大讚男友是個有才華的生意人。

Gordon不管隊友感情事

Gordon表示之前也不知隊友歐喬鋒（Tyrese）向網紅女友Pumpkin Jenn求婚一事，看他的帖文才知道，Gordon感突然，並說：「真的估不到，3個成員中最細是他，最快又是他。」問Tyrese是否跟林欣彤傳分手後才認識Pumpkin Jenn？Gordon說：「Tyrese與Pumpkin Jenn兩年前已認識，我們也會一齊玩，只是他們突然撻着，應該已拍拖年多，其實我們都不知，平時工作上已經要管大家，費事管埋大家的感情。」

記者：林祖傑