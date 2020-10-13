陳慧琳奶奶入稟告同住女兒恐嚇 禁足司徒拔道大宅 追討賠償

記者：何進康、娛樂組

陳慧琳（Kelly）的奶奶沈靜上周五入稟高院，聲稱遭親女劉建芝恐嚇及襲擊，追討賠償之餘，更尋求禁止親女進入其司徒拔道大宅，禁足大宅50米範圍，及禁止她接觸父母及大宅內3名外傭。原告為Kelly奶奶沈靜，被告為沈的女兒劉建芝。

根據入稟狀，原告一直與丈夫劉基惠在司徒拔道寓所同住，兩人聘有3名家傭。直至2017年8月，被告劉建芝遷入與父母同住，惟原告沈靜指被告此後至今一直恐嚇、威脅及騷擾，今年10月2日更遭被告襲擊。原告故入稟法院，尋求禁制令禁止被告繼續騷擾，接觸原告、其丈夫及3名家傭，同時禁止被告進入司徒拔道住宅，以及禁足住宅50米範圍內。

Kelly於2008年跟拍拖16年的劉建浩（Alex）結婚，婚後兩人育一對兒子劉昇與劉琛，生活幸福；近年Kelly為照顧家庭減少演出工作。Alex的家族經營「凱德洋行」，於1965年成立，劉父與不少商政界人士相熟。Alex在美國攻讀建築，後來接手父親的生意。Alex的家姐劉建芝在弟弟的婚禮上協助打點，翌年Kelly誕大仔劉昇，劉建芝亦與父母同行，到醫院探望，一家人看似相處融洽。

【案件編號：HCA 1726/20】