《艾蜜莉在巴黎》男星被指撞樣艾米漢瑪 型男廚師魯卡斯IG粉絲急增

據《艾蜜莉在巴黎》監製戴倫施達（Darren Star）表示，劇中的廚師一角必須是靚仔，所以魯卡斯巴禾試鏡後即時獲得取錄，劇集播出後也證明了戴倫的眼光。此劇受法國人抨擊之外，魯卡斯巴禾即時登上國際舞台，他的社交網Instagram（IG）由最初只有數萬粉絲，《艾》劇上架未夠兩星期，他的IG追隨者人數已突破52萬，人氣強勁，情况就如Netflix另一劇集《禁室365天》男主角莫朗尼（Michele Morrone）一樣，同樣在劇集播出後，觀衆傾倒於其外形，刺激他的IG帳號粉絲人數由十數萬增長至目前逾千萬。

讚艾米漢瑪好演員

魯卡斯巴禾接受《Vulture》、《Glamour》及《Cosmopolitan》等媒體的訪問也陸續曝光，不少觀衆看畢《艾》劇，都認為魯卡斯巴禾樣貌跟現年34歲的《獨行俠》美國男星艾米漢瑪十分相像，對此魯卡斯表示也聽過很多次有人這樣說，「這樣說太好了，我很喜歡他，他是很好的演員。很有趣啊」。魯卡斯又在訪問中自言數年前曾在餐廳當副廚師，所以當看到《艾》劇劇本時就覺得，角色根本為他度身訂做。

法國影評人及電視主播先後批評《艾》劇把巴黎人都形容為好色、說話尖酸刻薄，而且有關巴黎的觀點失實又過時。魯卡斯對部分有同感，他說巴黎是世界上最多元的其中一個城市，「我們有很多想法，很多不同國籍人士、鄰居，窮一生也不足以了解巴黎在發生的事」。他指出如果要說有關花都的故事，必須選取角度和視野。

魯卡斯巴禾在法國南部尼斯出生，除了是演員，也擔任模特兒，早前就為名牌Chanel拍攝了廣告。他還在訪問中澄清了有女朋友的傳言，自言目前是單身狀態。