紀念劇團10周年 歐錦棠蝕住重演招牌舞台劇

原本今年2月演出《香港老馬利》，受疫情影響先後改期至5月、9月，現在延至明年6月。阿棠稱原本計劃2020年上演4部劇，逾20場演出，但過了10個月還未有能踏舞台演出。終於表演場地有條件限制下開放，他決定再演《再見別離時》與《男女PK大作戰》紀念劇團10周年。過往劇團會安排港鐵宣傳，現在要慳錢只有在社交平台宣傳，以及靠劇迷幫忙分享消息，觀眾的反應令他回復信心。劇團沒有收入，但疫情期間阿棠照付租金與員工酬勞，幸好有藝術發展局支援，防疫抗疫基金也減輕了少少負擔。

疫境學懂調節心態

問阿棠會否擔心第四波疫情隨時爆發影響演出？他笑說：「疫境下學懂了調節心態，擔心沒有用，只有面對與想法子，受影響並非我一個。」

他透露這段時間為明年的音樂劇《十誡》做準備，他又在寫電影劇本。他稱10年前創立「劇道場」，由電視走到舞台，成為他的基地並有機會創作，由寫舞台劇本到寫《打天下》並拍成電視劇，現在他寫的劇本也是本地電影。

娛樂組