懶理男友控訴被狠飛 廖慧儀甩拖與友行山

娛樂組

廖慧儀與Sam拍拖以來非常甜蜜，不時在社交網貼合照放閃，Sam更曾力撐女友跟網民掀罵戰。直至本月初Sam點名爆無綫藝人孔德賢（Danny）跟廖慧儀約會，警告Danny不要再找他的女朋友，疑陷三角關係。據知廖慧儀與Danny合作《#後生仔傾吓偈》後，不時相約食飯，男方駕車接送而傳緋聞。

其後廖慧儀向Sam解釋跟Danny只是朋友，稱男友飲醉引起誤會，事件已平息，Sam亦說信任女友。兩人同日上載一起逛商場的照片，以行動證明情未變，只是情侶耍花槍。

呻女友入娛樂圈變質

不過10日後事件發展峰迴路轉，前晚Sam自爆被廖慧儀狠飛。他上載一張跟廖慧儀互咬食物對望的親密合照，留言：「同你一齊呢一年半，大大小小傷心嘅事我都陪你經歷過，喺你有低潮困難嘅時候，我從來冇離開過你身邊，而點會（解）你要咁樣對我，去報答我一年半對你嘅所有付出？我一直當你係一家人，點解要選擇因為一啲小問題而突然狠心離開我，係咪因為入咗娛樂圈，擴闊咗眼界，回頭看所有嘢覺得我什麼都不是？」這帖文昨日已刪掉，但Sam仍保留了昔日跟廖慧儀的照片。

廖慧儀決絕刪合照

至於廖慧儀的社交平台已刪掉跟Sam的合照，表現決絕，昨日她上載跟朋友行山的照片展笑臉，看來未受分手影響心情。廖慧儀的Ig關了留言功能，未知是否避網民就分手事件指摘。

Sam雖刪掉了分手帖文，但仍有網民留言為他打氣，也有指Sam表現太婆媽，又提議他刪掉舊愛的照片。他回應傳媒說曾想挽救這段感情，但廖慧儀不想，又稱跟傳聞中的第三者孔德賢未見過面。