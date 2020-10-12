否認與舊愛鬥放閃 袁偉豪盼今年簽紙結婚

寶兒笑言還未習慣被稱呼「袁太」，經常反應不過來，需要時間適應。Ben日前送蛋糕入廠為她慶生，寶兒稱也嚇一嚇；翌日準備在家叫外賣，豈料開門見到地下鋪滿花瓣和氣球，全部朋友都在，她很開心有此驚喜。Ben則感謝陳山聰夫婦、胡定欣等好友幫忙佈置。

黃翠如袁偉豪咀戲 導演無cut機

對於外界覺得他與舊愛岑杏賢近日在社交媒體鬥放閃？Ben稱這純粹是外界看法，「碰巧她們（寶兒和岑杏賢）生日相差一天，又是舊愛，很多巧合而已，正面的祝福我會看，負面的就不看了」。Ben表示有傳信息恭喜舊愛，對方也有恭喜他，感覺就像看着大家成長，很開心。寶兒亦大方說：「大家都在對方人生行過一段路，看到大家幸福，都是一種開心、安心和放心。」

有份拍《使徒行者3》的黃翠如透露，劇中與Ben有不同類型的惜戲，全是她主動，當中也有激咀。她笑言兩人很熟，所以不會尷尬，但感覺很怪，「我們有場惜戲，導演一路不cut機，我們想是否拍不到樣子呢？於是大家不停轉，但都不cut，後尾咀到撞埋牆才cut機。（多不多NG？）不多，但有不同角度。我都很少拍這類激吻戲」。問到播出時若與老公蕭正楠一起看會否尷尬？翠如笑言若跟其他演員惜，老公會尷尬，跟Ben惜就不會，因兩人相識多年，「應該問Ben會否跟老婆一起看，因我們結婚都一段日子了，已見證過對方跟不同演員的惜戲」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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