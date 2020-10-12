三哥逼供戀情 馬國明尷尬口窒窒 苗僑偉加吻戲 黃智雯：心跳加速

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

三哥和馬明被問到劇中是否鬥有型時，二人互笠高帽，馬明稱要跟三哥學習，輸少當贏；三哥笑言自己已過氣，又指馬明過分謙虛，劇中造型非常型。上輯尾段亮相的馬明算是新加盟《使徒行者3》，但他笑言沒有壓力，因有三哥和林峯頂住。問到可見過林峯女兒？兩人都說看過照片，三哥覺得BB較似林峯，但疫情下未能探望。

三哥笑馬明不夠醒目

問熱戀中的馬明會否都心癢？三哥即搶答：「相信都快了，拍這套劇見證住大家人生的變化，袁偉豪準備結婚、翠如準備生仔，還有秘密拍拖中的，馬明又熱戀，不過沒想到是和我世侄女（湯洛雯）。」三哥之後繼續向馬明逼供，笑言代岳父湯鎮宗問二人何時過電？即時令馬明無力招架，尷尬笑兼口窒窒。三哥稱：「馬明是很內斂和怕醜的男仔，所以世侄女喜歡他是對的，很登對。」提到馬明被影到睇樓？他解釋碰巧路過地產舖，被三哥取笑他不夠醒目。

與三哥咀嘴戲 黃智雯母親羨慕

黃智雯在劇中與馬明及三哥兩名型男均有親熱戲，她說當三哥在台上再次提起該場吻戲時，她仍臉紅，「因三哥是很多女性的男神，沒想過他會突然惜我，原本劇本沒這情節，三哥和導演覺得因應劇情可加落去，三哥拍前都有問過我，但被惜一刻仍反應不過來，好像觸電的感覺，整個人僵硬同震驚」。

談到她與馬明的吻戲時，原本情緒高漲的智雯即冷淡下來，她解釋：「同馬明不是第一次惜，三哥是很驚喜同衝擊。（二人口感有何分別？）同馬明是細水長流，三哥是心跳加速。我之後跟媽咪講跟三哥有場吻戲，她勁羨慕。」

莊思明否認楊明獲警方優待

莊思明日前上載與家姐莊思敏參加船P的比堅尼相；她表示甚少穿著比堅尼，很難得，已經特別揀選可愛款式，較易應付，「要上面（上圍）有很多嘢才行，我得少少」。

思明稱男友楊明最近開工，未有出席船P，「他現在心情OK的，專注工作，每日由朝踩到半夜，有時間都睡覺。（男友會否擔心案件？）他現階段沒想太多，工作為主，遲些再算」。對於有網民質疑楊明到警署報到時獲警方優待，思明否認稱知道有傳媒在場，又近馬路，此舉是避免發生混亂而已。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com