將女神變師奶 《C9特工》監製讚高海寧演技成熟

《C9特工》播映檔期原屬另一部劇集《唐人街》，無綫臨時變陣抽調，讓拍了兩年的《C9特工》在該時段播出。高Ling之前已有《殺手》、《迷網》及《反黑路人甲》接連播出，再來一套《C9特工》，考驗觀眾的接受程度。自播映以來，高Ling劇中可愛師奶及有型特工演繹，獲得不少網民受落，覺得她跟馬國明合襯。

梁耀堅首度監製劇集無壓力

《C9特工》是梁耀堅監製的第一部劇集，他接受《明報》訪問表示沒有壓力，反而開心作品可跟觀眾見面。他透露最初構思劇本時，是想拍一個失憶特工的故事，後來覺得女特工加上師奶元素，會產生有趣的化學作用。至於選高Ling演出，他之前在《愛情食物鏈》跟高Ling合作過，覺得她有師奶一面，本身又具女神特質。其實這部是溫馨小品，特工是配菜，主戲是高Ling和馬國明溫馨和諧的家庭生活，突然被特工組織破壞，有笑有淚。

「馬國明專業 能活化角色」

高Ling有4部劇連續播，梁耀堅沒有擔心，因高Ling在每部劇的角色都不同。他覺得高Ling是好有想法，有成熟演戲技巧。特別是喜劇幾難做，高Ling加入自己的設計，拿揑節奏好好。當演繹傷痛的戲分時，表現好真摯，她在演戲方面好有潛能。談到視帝馬國明，梁耀堅讚對方專業，演出時會注入很多東西，活化角色，令他飾演的「高大勁」加分。至於黎諾懿高大有型，有冷酷一面，亦有輕鬆演繹；梁耀堅讚黎諾懿處理得好好。還有李家鼎（鼎爺）、袁潔儀、朱敏瀚等都各有特色，鼎爺演技老練，對角色幫助好大；袁潔儀角色愛搞是搞非，但她演得不會乞人憎；朱敏瀚演暖男討好。

記者：葉靜文

攝影：孫華中