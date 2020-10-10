《艾蜜莉在巴黎》疑詆毀法國人 莉莉哥連斯對白激嬲芝加哥薄餅名店

《艾蜜莉在巴黎》是經典美劇《色慾都巿》製作人戴倫施達（Darren Star）的最新作品，故事講述莉莉哥連斯飾演一名20多歲的職業女性Emily，原本居於芝加哥，後獲公司外派到巴黎工作，既要適應新生活，又要為事業及愛情打拼，幸她應付自如，可謂如魚得水。

新劇收視理想，加上首季採取開放式結局，製作人戴倫施達早前接受本報訪問時，不否認添食的可能性，並率先作出劇透：「如果開拍第2季，故事應該講到Emily的家庭吧。」如果屬實，令人期待。

巴黎人被形容為好色無禮

《艾蜜莉在巴黎》法國實地取景拍攝，加上莉莉哥連斯與拍檔的靚人靚衫，令人目不暇給。不過，法國影評人Bertrand Chameroy卻不滿劇集把當地人形容為好色、游手好閑、不停抽煙飲酒，以及說話尖酸刻薄，「好像巴黎人都愛搞婚外情，售貨員都是沒禮貌的」。

法國電視主播Marjorie Paillon亦認同《艾蜜莉在巴黎》觀點失實且過時，「它應該改名為《Emily in Wonderland》，因為它描述的巴黎根本並不存在，正如紐約人並不認識《色慾都巿》劇中出現的紐約一樣」。

芝加哥餐廳認被冒犯

新劇挑起法國人的不滿情緒，擁有40年歷史的芝加哥著名薄餅店Lou Malnati's負責人，同樣對《艾蜜莉在巴黎》頗有微言，話說劇中某演員批評芝加哥薄餅的味道像「水泥造的蛋批」，莉莉哥連斯隨即回應：「你一定是光顧了Lou Malnati's餐廳吧。」

事後該餐廳發表聲明：「我們由1971年創業，最近卻被《艾蜜莉在巴黎》編劇嘲笑，這跟幽默感無關，尤其在疫情期間，只會令人覺得無情。」負責人抗議之餘，不忘感謝食客支持，宣布推出優惠，果然懂得籠絡人心。