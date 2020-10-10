林子博拍節目要狂減20磅 患癌妻董燕君出鏡打氣

林子博拍攝香港開電視節目《大叔要變身》，他要在3個月內減去20磅肥肉。他平時飲食習慣好放肆，首個任務是戒零食、戒甜、戒澱粉質，最初只能食雞胸肉、蛋白及飲清水，令林子博叫苦連天，笑言感覺似「戒毒」。之後他接受一系列運動及飲食安排，拍攝仍進行中，他暫時減了10多磅。Shirley十分支持他，在病榻中亦有出鏡為丈夫打氣。林子博說：「原本太太在節目會出鏡，但因為入了醫院，有部分鏡頭拍不到，但她有在節目中出現為我打氣，她很希望我能夠做到；反而子女就不斷潑我冷水，認為我會戒口失敗，變不到身。」

李明蔚完成首療程：繼續努力

李明蔚患上罕見腺樣囊性癌，日前透露籌得支付「免疫細胞治療」的費用。昨日她上載照片說已完成第一個療程，要好好休養，繼續觀察。她表示目前感覺比之前呼吸順暢了，氣喘情况減少，可以做一些家務，精神和胃口也不錯，希望會愈來愈好，相信自己。她感謝大家的支持，一定會繼續努力，感恩！

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